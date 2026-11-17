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В правительстве обсудили доставку грузов в Крым альтернативными маршрутами

В правительстве обсудили доставку грузов в Крым альтернативными маршрутами - 17.11.2026, ПРАЙМ

В правительстве обсудили доставку грузов в Крым альтернативными маршрутами

Вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами обсуждены в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T15:10+0300

2026-11-17T15:10+0300

2026-11-17T15:10+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами обсуждены в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин сообщил во вторник, что провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, в ходе которого были определены необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста."Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами", - написал Хуснуллин в своем канале на платформе "Макс".Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже Минтранс России сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, марат хуснуллин