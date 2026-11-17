https://1prime.ru/20261117/kurs-875297558.html

Реальный эффективный курс рубля за 10 месяцев снизился на 4,9%

Реальный эффективный курс рубля за 10 месяцев снизился на 4,9% - 17.11.2026, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля за 10 месяцев снизился на 4,9%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре снизился на 4,9%, а в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:48+0300

2026-11-17T17:48+0300

2026-11-17T17:48+0300

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875297558.jpg?1794926899

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре снизился на 4,9%, а в октябре - вырос на 2,6%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,2% по сравнению с сентябрем, к евро - на 5,4%, а к юаню - на 2,4%. Номинальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,5%, к евро - на 5,3%, к юаню - на 2,1%.

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2026

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россия