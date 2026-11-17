https://1prime.ru/20261117/kurs-875297558.html
Реальный эффективный курс рубля за 10 месяцев снизился на 4,9%
Реальный эффективный курс рубля за 10 месяцев снизился на 4,9% - 17.11.2026, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля за 10 месяцев снизился на 4,9%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре снизился на 4,9%, а в... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T17:48+0300
2026-11-17T17:48+0300
2026-11-17T17:48+0300
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875297558.jpg?1794926899
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре снизился на 4,9%, а в октябре - вырос на 2,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,2% по сравнению с сентябрем, к евро - на 5,4%, а к юаню - на 2,4%.
Номинальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,5%, к евро - на 5,3%, к юаню - на 2,1%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре снизился на 4,9%, а в октябре - вырос на 2,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,2% по сравнению с сентябрем, к евро - на 5,4%, а к юаню - на 2,4%.
Номинальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,5%, к евро - на 5,3%, к юаню - на 2,1%.