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Лавров заявил о пиратских практиках Запада в судоходстве
Лавров заявил о пиратских практиках Запада в судоходстве - 17.11.2026, ПРАЙМ
Лавров заявил о пиратских практиках Запада в судоходстве
Многие страны Запада в теме судоходства открыто перешли к пиратским практикам времен колониальной экспансии, заявил министр иностранных дел России Сергей... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:11+0300
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МАНИЛА, 17 ноя – ПРАЙМ. Многие страны Запада в теме судоходства открыто перешли к пиратским практикам времен колониальной экспансии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Проблема безопасного судоходства обретает глобальный характер не только в силу происходящего вокруг Аравийского полуострова, но и в связи с тем, что многие западные страны открыто перешли к пиратским практикам времен колониальной экспансии", - сказал Лавров на заседании XXI Восточноазиатского саммита (ВАС) в Маниле. Встречи лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения проходят в Маниле с 15 по 17 ноября. Во вторник мероприятие завершится заседанием ежегодного лидерского Восточноазиатского саммита, в состав постоянных участников которого входят как страны АСЕАН, так и ряд их диалоговых партнеров, включая Россию, США и Китай.
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россия, запад, сша, китай, сергей лавров, асеан
РОССИЯ, ЗАПАД, США, КИТАЙ, Сергей Лавров, АСЕАН
Лавров заявил о пиратских практиках Запада в судоходстве
Лавров: многие страны Запада в теме судоходства открыто перешли к пиратским практикам
МАНИЛА, 17 ноя – ПРАЙМ. Многие страны Запада в теме судоходства открыто перешли к пиратским практикам времен колониальной экспансии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Проблема безопасного судоходства обретает глобальный характер не только в силу происходящего вокруг Аравийского полуострова, но и в связи с тем, что многие западные страны открыто перешли к пиратским практикам времен колониальной экспансии", - сказал Лавров на заседании XXI Восточноазиатского саммита (ВАС) в Маниле.
Встречи лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения проходят в Маниле с 15 по 17 ноября. Во вторник мероприятие завершится заседанием ежегодного лидерского Восточноазиатского саммита, в состав постоянных участников которого входят как страны АСЕАН, так и ряд их диалоговых партнеров, включая Россию, США и Китай.