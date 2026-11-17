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Минздрав: лекарства от эпилепсии закуплены для льготников в Саратовской области

Минздрав: лекарства от эпилепсии закуплены для льготников в Саратовской области - 17.11.2026, ПРАЙМ

Минздрав: лекарства от эпилепсии закуплены для льготников в Саратовской области

Препараты от эпилепсии для льготных категорий граждан закуплены и имеются в наличии в Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:59+0300

2026-11-17T17:59+0300

2026-11-17T17:59+0300

общество

россия

sanofi

росздравнадзор

лекарства

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САРАТОВ, 17 ноя – ПРАЙМ. Препараты от эпилепсии для льготных категорий граждан закуплены и имеются в наличии в Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. Ранее газета "Коммерсант" писала со ссылкой на врачей и пациентов, что в России снова образовался дефицит препаратов из линейки "Депакин" от французской Sanofi, применяемых при эпилепсии. По данным Telegram-канала Baza, жизненно необходимые препараты от эпилепсии "Депакин Хроно" и "Миродеп Лонг" (российский) пропали из аптек более чем 70 регионов России. "Для обеспечения льготных категорий граждан (препараты от эпилепсии – ред.) закуплены", - сообщили в пресс-службе регионального минздрава в ответ на вопрос о наличии необходимых лекарств. В министерстве добавили, что их наличие в аптеках контролирует Росздравнадзор. Эпилепсия - это хроническое неврологическое заболевание, при котором в головном мозге периодически возникают эпизоды патологической электрической активности, приводящие к повторяющимся приступам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, sanofi, росздравнадзор, лекарства