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"Логика молока" купила владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex

"Логика молока" купила владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex - 17.11.2026, ПРАЙМ

"Логика молока" купила владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex

"Логика молока" купил компанию-владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex, сообщил производитель молочных продуктов. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T12:59+0300

2026-11-17T12:59+0300

2026-11-17T12:59+0300

бизнес

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. "Логика молока" купил компанию-владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex, сообщил производитель молочных продуктов. "Компания завершила сделку по приобретению ООО "Роял Кейк", которое выпускает протеиновые продукты под брендом Protein Rex", - говорится в сообщении. В компании рассказали, что продуктовый портфель бренда представлен функциональными десертами и снеками без добавления сахара - всего более 180 наименований. Компания "Логика молока" (ранее - "Данон Россия") - крупнейший переработчик молока в России. Компании принадлежат бренды "Простоквашино", "Актибио" "Растишка", "Bio Баланс", Actimuno, "Даниссимо" и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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