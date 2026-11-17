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"Логика молока" купила владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex
"Логика молока" купила владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex - 17.11.2026, ПРАЙМ
"Логика молока" купила владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex
"Логика молока" купил компанию-владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex, сообщил производитель молочных продуктов. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T12:59+0300
2026-11-17T12:59+0300
2026-11-17T12:59+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875279608.jpg?1794909540
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. "Логика молока" купил компанию-владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex, сообщил производитель молочных продуктов.
"Компания завершила сделку по приобретению ООО "Роял Кейк", которое выпускает протеиновые продукты под брендом Protein Rex", - говорится в сообщении.
В компании рассказали, что продуктовый портфель бренда представлен функциональными десертами и снеками без добавления сахара - всего более 180 наименований.
Компания "Логика молока" (ранее - "Данон Россия") - крупнейший переработчик молока в России. Компании принадлежат бренды "Простоквашино", "Актибио" "Растишка", "Bio Баланс", Actimuno, "Даниссимо" и другие.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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бизнес
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. "Логика молока" купил компанию-владельца бренда протеиновых продуктов Protein Rex, сообщил производитель молочных продуктов.
"Компания завершила сделку по приобретению ООО "Роял Кейк", которое выпускает протеиновые продукты под брендом Protein Rex", - говорится в сообщении.
В компании рассказали, что продуктовый портфель бренда представлен функциональными десертами и снеками без добавления сахара - всего более 180 наименований.
Компания "Логика молока" (ранее - "Данон Россия") - крупнейший переработчик молока в России. Компании принадлежат бренды "Простоквашино", "Актибио" "Растишка", "Bio Баланс", Actimuno, "Даниссимо" и другие.