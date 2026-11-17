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"Кингисеппский машзавод" поставит ЗИП для Запорожской АЭС

"Кингисеппский машзавод" поставит ЗИП для Запорожской АЭС - 17.11.2026, ПРАЙМ

"Кингисеппский машзавод" поставит ЗИП для Запорожской АЭС

Промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" заключил контракт на поставку запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для дизель-генераторных установок... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T23:14+0300

2026-11-17T23:14+0300

2026-11-17T23:14+0300

промышленность

энергодар

запорожская аэс

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" заключил контракт на поставку запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для дизель-генераторных установок Запорожской АЭС на 1,42 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор холдинга Михаил Даниленко. Резервные дизель-генераторы – один из главных элементов системы безопасности атомных электростанций, они необходимы для обеспечения энергоблоков электричеством на случай прекращения внешнего электроснабжения. "В 2026 году мы заключили контракт на поставку ЗИП на 1,42 миллиарда рублей для Запорожской АЭС со сроком исполнения в 2027 году. Все будем отгружать по просьбе дирекции станции до нового года, чтобы станция приступила к срочному ремонту дизелей", – сказал Даниленко. Он пояснил, что поставка ЗИП для дизель-генераторных установок является важной частью обеспечения технической готовности энергетического оборудования. Своевременное наличие комплектующих позволяет поддерживать ДГУ в исправном состоянии, выполнять плановое техобслуживание и оперативно проводить восстановительные работы при необходимости. Даниленко также напомнил, что в 2025 году КМЗ выполнил первый контракт на поставку ЗИП для четырех российских АЭС на 669 миллионов рублей. КМЗ производит и поставляет дизельное, газотурбинное и палубное оборудование, а также автономные дизель-генераторы мощностью до 1000 кВт. Предприятие включено в перечень стратегических предприятий России и поставляет технику по всей стране. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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промышленность, энергодар, запорожская аэс