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В Совфеде рассказали об индексации маткапитала в 2027 году

В Совфеде рассказали об индексации маткапитала в 2027 году - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Совфеде рассказали об индексации маткапитала в 2027 году

Материнский капитал с 1 февраля 2027 года планируется проиндексировать на 6,8%, у граждан также есть возможность получить часть маткапитала в виде... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:01+0300

2026-11-17T13:01+0300

2026-11-17T13:01+0300

общество

россия

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Материнский капитал с 1 февраля 2027 года планируется проиндексировать на 6,8%, у граждан также есть возможность получить часть маткапитала в виде единовременной выплаты, если после использования основной части сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей, сообщила член комитета Совфеда по бюджету Евгения Уваркина. "С 1 февраля 2027 года материнский капитал планируется проиндексировать на 6,8%: на первого ребенка — до 778,5 тысяч рублей; на второго ребенка, если семья ранее не получала маткапитал на первенца, — до 1 028,7 тысячи рублей", - написала политик в своем Telegram-канале. При этом доплата за второго ребенка, если семья уже получила капитал на первого, - составит до 250,3 тысячи рублей, отметила она. По словам сенатора, единовременное пособие при рождении ребенка также планируется увеличить до 30,4 тысячи рублей с 1 февраля 2027 года. Это отдельная мера государственной поддержки, не входящая в состав материнского капитала. Политик напомнила, что средства маткапитала можно направить на первоначальный взнос по ипотеке и погашение жилищного кредита; на строительство и реконструкцию жилья; на образование любого из детей в семье; на приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью; на формирование накопительной пенсии родителя. Еще одно направление использования средств маткапитала – "ежемесячная выплата на ребенка до трех лет для семей, чей среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов на душу населения", пояснила она. "Есть и менее известная возможность: если после использования основной части маткапитала на сертификате осталось не более 10 тысяч рублей, эту сумму можно получить в виде единовременной выплаты", - написала Уваркина. По ее словам, оформить поддержку стало проще. Сертификат на материнский капитал оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка. Информация о нем поступает в личный кабинет на портале Госуслуг — родителям не нужно отдельно обращаться за получением документа. Подать заявление о распоряжении средствами также можно дистанционно. В обычном порядке решение принимается в течение пяти рабочих дней. Сенатор отметила, что с 2007 года в России выдано более 15,6 миллионов сертификатов на материнский капитал. По инициативе президента России программа продлена до 31 декабря 2030 года. "При этом поддержка не только сохраняет свою актуальность, но и становится более гибкой, учитывая потребности современных семей", - написала законодатель. По ее словам, за январь–сентябрь 2026 года количество заявлений на использование маткапитала для образования составило 819 тысяч — в два раза больше, чем годом ранее. При этом жилье остается основным направлением использования средств: на улучшение жилищных условий приходится 74% расходов, заключила сенатор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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