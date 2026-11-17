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Миллер и глава совета директоров CNPC обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер и глава совета директоров CNPC обсудили сотрудничество в газовой сфере - 17.11.2026, ПРАЙМ
Миллер и глава совета директоров CNPC обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Даем Хоуляном... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:45+0300
2026-11-17T13:45+0300
2026-11-17T13:45+0300
газ
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алексей миллер
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Даем Хоуляном обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром".
Миллер провел рабочую встречу с ним в китайском в Шэньчжэне.
"В ходе встречи, состоявшейся на полях форума АТЭС в Китае, стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.
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газ, россия, китай, алексей миллер, газпром, атэс
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Миллер, Газпром, АТЭС
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Даем Хоуляном обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром".
Миллер провел рабочую встречу с ним в китайском в Шэньчжэне.
"В ходе встречи, состоявшейся на полях форума АТЭС в Китае, стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.