https://1prime.ru/20261117/miller-875284026.html

Миллер и глава совета директоров CNPC обсудили сотрудничество в газовой сфере

Миллер и глава совета директоров CNPC обсудили сотрудничество в газовой сфере - 17.11.2026, ПРАЙМ

Миллер и глава совета директоров CNPC обсудили сотрудничество в газовой сфере

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Даем Хоуляном... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:45+0300

2026-11-17T13:45+0300

2026-11-17T13:45+0300

газ

россия

китай

алексей миллер

газпром

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875284026.jpg?1794912302

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Даем Хоуляном обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром". Миллер провел рабочую встречу с ним в китайском в Шэньчжэне. "В ходе встречи, состоявшейся на полях форума АТЭС в Китае, стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, китай, алексей миллер, газпром, атэс