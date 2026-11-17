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Минфин создаст координационный совет для улучшения капитализации фондового рынка

Минфин создаст координационный совет для улучшения капитализации фондового рынка - 17.11.2026, ПРАЙМ

Минфин создаст координационный совет для улучшения капитализации фондового рынка

Минфин создаст координационный совет при правительстве для развития фондового рынка на фоне скромной капитализации относительно ВВП, заявил замглавы ведомства... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T15:10+0300

2026-11-17T15:10+0300

2026-11-17T15:12+0300

финансы

владимир путин

минфин

акра

мосбиржа

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Минфин создаст координационный совет при правительстве для развития фондового рынка на фоне скромной капитализации относительно ВВП, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на третьем форуме АКРА "Рынок ценных бумаг". Президент РФ Владимир Путин в "майском указе" 2024 года поручил, чтобы капитализация фондового рынка РФ к 2030 году выросла не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. В настоящее время финансовые власти РФ работают над повышением привлекательности фондового рынка, в том числе для частных инвесторов. "Сейчас показатель выглядит сложно достижимым, потому что мы на уровне в районе 20% капитализации к ВВП, нам нужно выйти к 66%", - сказал Чебесков. По его словам, это одновременно и беспокоит, и заставляет двигаться дальше, предлагать новые меры и доносить информацию до руководства. Динамика пока идет не в сторону увеличения соотношения, "а шла наоборот", признал замминистра. Он сообщил, что помимо уже реализуемых инициатив Минфин вместе с участниками рынка готовит оперативный план действий. "Для этого было предложено коллегами из Мосбиржи, Сергеем Анатольевичем Швецовым (председатель набсовета "Московской биржи" - ред.) и Виктором (Жидковым, главой биржи - ред.), создать отдельный штаб, чтобы придать этой работе особую значимость. И такой штаб, мы его предположительно назвали Координационный совет, при правительстве мы сейчас будем создавать, чтобы этот оперативный план внедрять в действие", - сообщил Чебесков. Самые острые вопросы повестки, по его словам, предполагается решать в рамках этой работы. "Поэтому несмотря на то, что показатель сейчас нас не устраивает, мы смотрим на это как на дополнительную мотивацию для нас", - подчеркнул замминистра. Чебесков уточнил журналистам в кулуарах форума, что предложения по созданию координационного совета уже направлены в правительство и Минфин рассчитывает на формирование его состава в течение ближайшего месяца.

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финансы, владимир путин, минфин, акра, мосбиржа