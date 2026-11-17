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Минпромторг подготовил законопроекты для введения авиапромышленного сбора
Минпромторг подготовил законопроекты для введения авиапромышленного сбора - 17.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг подготовил законопроекты для введения авиапромышленного сбора
Минпромторг России подготовил пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора в целях поддержки поставок и эксплуатации новых российских... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T20:16+0300
2026-11-17T20:16+0300
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минпромторг
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России подготовил пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора в целях поддержки поставок и эксплуатации новых российских самолетов, говорится в материалах ведомства.
"Минпромторг России подготовил для общественного обсуждения пакет законопроектов (изменения в Воздушный, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ), предусматривающих введение авиапромышленного сбора. Собранные средства будут направлены в федеральный бюджет и получат целевое назначение – на поддержку поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских гражданских самолетов", - говорится в материалах.
Оператором нового сбора выступит Минтранс. Сбор будет взиматься с российских перевозчиков при выполнении внутренних рейсов, а за иностранных сбор будут перечислять аэропорты, обслуживающие их рейсы, с последующим возмещением за счет тарифов на аэропортовое обслуживание.
"Сбор не взимается с субсидированных из бюджета льготных билетов. Участники рынка освобождаются от налогов: соответствующая ставка НДС в части уплаты сбора на внутренних рейсах устанавливается в размере 0%", - подчеркивается в материалах.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России подготовил пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора в целях поддержки поставок и эксплуатации новых российских самолетов, говорится в материалах ведомства.
"Минпромторг России подготовил для общественного обсуждения пакет законопроектов (изменения в Воздушный, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ), предусматривающих введение авиапромышленного сбора. Собранные средства будут направлены в федеральный бюджет и получат целевое назначение – на поддержку поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских гражданских самолетов", - говорится в материалах.
Оператором нового сбора выступит Минтранс. Сбор будет взиматься с российских перевозчиков при выполнении внутренних рейсов, а за иностранных сбор будут перечислять аэропорты, обслуживающие их рейсы, с последующим возмещением за счет тарифов на аэропортовое обслуживание.
"Сбор не взимается с субсидированных из бюджета льготных билетов. Участники рынка освобождаются от налогов: соответствующая ставка НДС в части уплаты сбора на внутренних рейсах устанавливается в размере 0%", - подчеркивается в материалах.