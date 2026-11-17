https://1prime.ru/20261117/minpromtorg-875302543.html
Минпромторг предлагает установить новый авиапромышленный сбор
Минпромторг предлагает установить новый авиапромышленный сбор - 17.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предлагает установить новый авиапромышленный сбор
Минпромторг РФ предлагает установить новый авиапромышленный сбор в размере 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей - на международных,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T20:16+0300
2026-11-17T20:16+0300
2026-11-17T20:16+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает установить новый авиапромышленный сбор в размере 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей - на международных, сообщается в материалах министерства.
Минпромторг подготовил пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора в целях поддержки поставок и эксплуатации новых российских самолетов.
"Предлагаемый сбор создаст финансовую основу для государственной поддержки отрасли. Его сумма по предложению Минпромторга России составит 500 руб с пассажира для рейсов российских авиакомпаний и 1000 руб для рейсов иностранных авиакомпаний", - говорится в материалах.
"Для нивелирования рисков убытков у авиаперевозчиков и авиапроизводителей необходима реализация целого комплекса инструментов государственной поддержки, направленных на недопущение неконтролируемого роста цены перевозки, а также для создания экономически эффективной стоимости техники", - прокомментировали в Минпромторге, подчеркнув, что именно для этого и вводится данный авиапромышленный сбор, который будет иметь целевое значение.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает установить новый авиапромышленный сбор в размере 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей - на международных, сообщается в материалах министерства.
Минпромторг подготовил пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора в целях поддержки поставок и эксплуатации новых российских самолетов.
"Предлагаемый сбор создаст финансовую основу для государственной поддержки отрасли. Его сумма по предложению Минпромторга России составит 500 руб с пассажира для рейсов российских авиакомпаний и 1000 руб для рейсов иностранных авиакомпаний", - говорится в материалах.
"Для нивелирования рисков убытков у авиаперевозчиков и авиапроизводителей необходима реализация целого комплекса инструментов государственной поддержки, направленных на недопущение неконтролируемого роста цены перевозки, а также для создания экономически эффективной стоимости техники", - прокомментировали в Минпромторге, подчеркнув, что именно для этого и вводится данный авиапромышленный сбор, который будет иметь целевое значение.