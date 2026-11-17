https://1prime.ru/20261117/minpromtorg-875302543.html

Минпромторг предлагает установить новый авиапромышленный сбор

Минпромторг предлагает установить новый авиапромышленный сбор - 17.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предлагает установить новый авиапромышленный сбор

Минпромторг РФ предлагает установить новый авиапромышленный сбор в размере 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей - на международных,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:16+0300

2026-11-17T20:16+0300

2026-11-17T20:16+0300

бизнес

россия

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875302543.jpg?1794935789

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает установить новый авиапромышленный сбор в размере 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей - на международных, сообщается в материалах министерства. Минпромторг подготовил пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора в целях поддержки поставок и эксплуатации новых российских самолетов. "Предлагаемый сбор создаст финансовую основу для государственной поддержки отрасли. Его сумма по предложению Минпромторга России составит 500 руб с пассажира для рейсов российских авиакомпаний и 1000 руб для рейсов иностранных авиакомпаний", - говорится в материалах. "Для нивелирования рисков убытков у авиаперевозчиков и авиапроизводителей необходима реализация целого комплекса инструментов государственной поддержки, направленных на недопущение неконтролируемого роста цены перевозки, а также для создания экономически эффективной стоимости техники", - прокомментировали в Минпромторге, подчеркнув, что именно для этого и вводится данный авиапромышленный сбор, который будет иметь целевое значение.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг