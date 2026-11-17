https://1prime.ru/20261117/minpromtorg-875302877.html

В Минпромторге рассказали о сертификации импортозамещенных самолетов

В Минпромторге рассказали о сертификации импортозамещенных самолетов - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о сертификации импортозамещенных самолетов

Разработчики авиатехники в России вышли на финальный этап сертификации импортозамещенных воздушных судов, а программа сертификации самолета SJ-100 завершена на... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:31+0300

2026-11-17T20:31+0300

2026-11-17T20:31+0300

бизнес

промышленность

россия

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875302877.jpg?1794936698

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Разработчики авиатехники в России вышли на финальный этап сертификации импортозамещенных воздушных судов, а программа сертификации самолета SJ-100 завершена на 90%, говорится в материалах Минпромторга РФ. "Разработчики авиатехники и предприятия кооперации вышли на финальный этап сертификации полностью импортозамещенных воздушных судов. В 2026 году уже сертифицированы региональный самолет Ил-114-300 и двигатель ПД-8 для SJ-100 (программа сертификации которого выполнена более чем на 90%)", - говорится в сообщении. Также в материалах отмечается, что регулярные поставки авиакомпаниям первых отечественных магистральных лайнеров планируются с 2027 года. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, минпромторг