https://1prime.ru/20261117/minpromtorg-875302877.html
В Минпромторге рассказали о сертификации импортозамещенных самолетов
В Минпромторге рассказали о сертификации импортозамещенных самолетов - 17.11.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о сертификации импортозамещенных самолетов
Разработчики авиатехники в России вышли на финальный этап сертификации импортозамещенных воздушных судов, а программа сертификации самолета SJ-100 завершена на... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T20:31+0300
2026-11-17T20:31+0300
2026-11-17T20:31+0300
бизнес
промышленность
россия
минпромторг
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Разработчики авиатехники в России вышли на финальный этап сертификации импортозамещенных воздушных судов, а программа сертификации самолета SJ-100 завершена на 90%, говорится в материалах Минпромторга РФ.
"Разработчики авиатехники и предприятия кооперации вышли на финальный этап сертификации полностью импортозамещенных воздушных судов. В 2026 году уже сертифицированы региональный самолет Ил-114-300 и двигатель ПД-8 для SJ-100 (программа сертификации которого выполнена более чем на 90%)", - говорится в сообщении.
Также в материалах отмечается, что регулярные поставки авиакомпаниям первых отечественных магистральных лайнеров планируются с 2027 года.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
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бизнес, промышленность, россия, минпромторг
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Минпромторг
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Разработчики авиатехники в России вышли на финальный этап сертификации импортозамещенных воздушных судов, а программа сертификации самолета SJ-100 завершена на 90%, говорится в материалах Минпромторга РФ.
"Разработчики авиатехники и предприятия кооперации вышли на финальный этап сертификации полностью импортозамещенных воздушных судов. В 2026 году уже сертифицированы региональный самолет Ил-114-300 и двигатель ПД-8 для SJ-100 (программа сертификации которого выполнена более чем на 90%)", - говорится в сообщении.
Также в материалах отмечается, что регулярные поставки авиакомпаниям первых отечественных магистральных лайнеров планируются с 2027 года.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.