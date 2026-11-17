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Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в направлении 12,3 рубля

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в направлении 12,3 рубля - 17.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в направлении 12,3 рубля

Курс юаня к рублю во вторник снижается в направлении отметки 12,3 рубля, продолжая серию колебаний вверх и вниз с периодом в два дня, следует из данных... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:14+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю во вторник снижается в направлении отметки 12,3 рубля, продолжая серию колебаний вверх и вниз с периодом в два дня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.52 мск падал на 8 копеек (-0,7%), до 12,32 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,31-12,40 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,53 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,14 рубля. КУРС В ДЛИННОМ БОКОВИКЕ "Рубль сохраняет поддержку благодаря высоким процентным ставкам и поступлению экспортной выручки, однако увеличение государственных покупок валюты ограничивает потенциал его укрепления", - комментирует финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин. Курсовые колебания в середине диапазона 12-12,5 рубля за юань продолжаются уже несколько дней. По словам Порошина, решающим для курса остается соотношение предложения экспортеров, импортных платежей и государственных покупок. "При сохранении текущего баланса валютных потоков потенциал роста юаня на этой неделе выглядит ограниченным", - отмечает он. Давление на рубль оказывает нефтяная конъюнктура: стоимость Urals снизилась до диапазона 70-75 долларов за баррель, что создает риски сокращения притока экспортной выручки, говорит Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". В то же время присутствие экспортеров на валютном рынке позволяет сглаживать колебания котировок, а высокая ключевая ставка ЦБ оказывает дополнительную поддержку рублю. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,73% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,42% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.51 мск росла на 0,6% - до 93 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 103,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Во второй декаде ноября Проценко ожидает продолжения колебаний курса доллара в диапазоне 80-85 рублей, евро - 88-94 рублей, юаня - 12-12,6 рубля. "Пока ситуация на валютном рынке остается нейтральной, несмотря на некоторое усиление давления на российскую валюту", - отмечает она. На валютном рынке отсутствует выраженный тренд на ослабление или укрепление рубля, соглашается Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "При этом валютные курсы продолжат консолидироваться в диапазонах 12-12,5 рубля за юань, 80-83,5 рубля за доллар и 90-93,5 рубля за евро", - оценивает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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