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Российский рынок акций вырос на 1,01%
Российский рынок акций вырос на 1,01% - 17.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 1,01%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подрос на 1,01%, следует из данных Московской биржи. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T19:09+0300
2026-11-17T19:09+0300
2026-11-17T19:09+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника подрос на 1,01%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,01%, до 2501,98 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций вырос на 1,01%
Российский рынок акций вырос на 1,01% по итогам основных торгов вторника