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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12,26 рубля

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12,26 рубля - 17.11.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12,26 рубля

Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,26 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T19:12+0300

2026-11-17T19:12+0300

2026-11-17T19:12+0300

рынок

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника вырос к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 14 копеек, закрыв торги на отметке 12,26 рубля.

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рынок