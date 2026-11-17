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Мошенники начали сообщать россиянам о выплате ко Всемирному дню ребенка
Мошенники начали сообщать россиянам о выплате ко Всемирному дню ребенка - 17.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали сообщать россиянам о выплате ко Всемирному дню ребенка
Мошенники начали сообщать россиянам о выплате ко Всемирному дню ребенка, для ее получения требуют указать личные банковские реквизиты, которые потом... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T01:18+0300
2026-11-17T01:18+0300
2026-11-17T01:18+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875266381.jpg?1794867529
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали сообщать россиянам о выплате ко Всемирному дню ребенка, для ее получения требуют указать личные банковские реквизиты, которые потом используются в дропперских цепочках, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают родителям сообщения о якобы государственных детских выплатах в преддверии Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября", - рассказали там.
Для получения такой выплаты аферисты просят родителей зарегистрировать ребенка на фишинговом сайте, подтвердить родство и указать банковские реквизиты, которые потом используются для дропперских цепочек.
В "Мошеловке" напоминают, что государственные выплаты начисляются автоматически и не требует подачи заявлений или звонков, а также рекомендуют не указывать на сторонних ресурсах реквизиты банковских карт.
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общество
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали сообщать россиянам о выплате ко Всемирному дню ребенка, для ее получения требуют указать личные банковские реквизиты, которые потом используются в дропперских цепочках, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают родителям сообщения о якобы государственных детских выплатах в преддверии Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября", - рассказали там.
Для получения такой выплаты аферисты просят родителей зарегистрировать ребенка на фишинговом сайте, подтвердить родство и указать банковские реквизиты, которые потом используются для дропперских цепочек.
В "Мошеловке" напоминают, что государственные выплаты начисляются автоматически и не требует подачи заявлений или звонков, а также рекомендуют не указывать на сторонних ресурсах реквизиты банковских карт.