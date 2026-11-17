https://1prime.ru/20261117/moshenniki-875281065.html

Эксперт предупредил о мошенниках, взламывающих аккаунты умерших людей

Эксперт предупредил о мошенниках, взламывающих аккаунты умерших людей - 17.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о мошенниках, взламывающих аккаунты умерших людей

Мошенники способны взламывать аккаунты покойных, изучать старые переписки, а после отправлять от имени умерших просьбы о переводе денег, предупредил... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:17+0300

2026-11-17T13:17+0300

2026-11-17T13:17+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мошенники способны взламывать аккаунты покойных, изучать старые переписки, а после отправлять от имени умерших просьбы о переводе денег, предупредил руководитель направления по анализу безопасности ИТ-компании "Криптонит" Борис Степанов. По его словам, после смерти человека его страницы в соцсетях, личные сообщения и голосовые записи нередко продолжают храниться на платформах. Соцсети, как отметил эксперт, не всегда автоматически удаляют неактивные профили: даже закрытые аккаунты могут сохранять личную информацию, а открытые страницы остаются доступными другим пользователям. "Взломав аккаунт, атакующие могут рассылать письма от имени умершего и попросить его знакомых перевести деньги", - сказал Степанов Life.ru. По его словам, из-за доверия к знакомому имени и истории переписки люди могут не сразу заподозрить обман. Чтобы защитить цифровое наследие близкого человека, Степанов порекомендовал заняться этим вопросом в течение месяца после получения свидетельства о смерти. Он отметил, что сначала необходимо выяснить, какими социальными сетями и мессенджерами пользовался покойный: для этого можно проверить его телефон при наличии законного доступа либо обратиться к друзьям и знакомым. Затем следует связаться со службами поддержки платформ и узнать, можно ли перевести страницу в мемориальный режим или полностью удалить ее, заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , мошенники, россия