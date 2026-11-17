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Новостройки в России в октябре подорожали на 0,4%

Новостройки в России в октябре подорожали на 0,4% - 17.11.2026, ПРАЙМ

Новостройки в России в октябре подорожали на 0,4%

Новостройки в России в октябре в среднем подорожали на 0,4% после роста на 1% в сентябре, подсчитали аналитики "Дом.РФ". | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:47+0300

2026-11-17T16:47+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Новостройки в России в октябре в среднем подорожали на 0,4% после роста на 1% в сентябре, подсчитали аналитики "Дом.РФ". "После сентябрьского ускорения темпы роста цен на новостройки вернулись к уровню февраля-августа. Замедление стало следствием адаптации рынка к новым условиям семейной ипотеки, однако оно затронуло только массовый сегмент, более зависимый от господдержки: квартиры типового и комфорт-классов в октябре прибавили в цене всего 0,3% (-0,7 процентного пункта месяц к месяцу), тогда как бизнес- и элитное жилье подорожало на 0,8% (+0,2 процентного пункта)", - говорится в сообщении компании. Как отмечается в нем, за январь-октябрь цены на первичном рынке жилья в России выросли на 6,3%, что сопоставимо с общим уровнем инфляции, следовательно, "в реальном выражении стоимость новостроек с начала года почти не изменилась". По данным "Дом.РФ", на крупнейших локальных рынках быстрее всего с начала года цены выросли в столичных регионах: примерно на 13% в Петербурге и Ленинградской области и примерно на 10% в Москве и Подмосковье. Единственным регионом из десятки лидеров по объемам строительства, где новостройки дешевеют, оказался Краснодарский край. За десять месяцев цены там снизились на 3,8%, добавляется в сообщении.

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недвижимость, бизнес, петербург, санкт-петербург, ленинградская область, дом.рф