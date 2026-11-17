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НСПК начала перевод платежных сервисов на российские сертификаты безопасности

НСПК начала перевод платежных сервисов на российские сертификаты безопасности - 17.11.2026, ПРАЙМ

НСПК начала перевод платежных сервисов на российские сертификаты безопасности

Национальная система платежных карт (НСПК) начала перевод платежных сервисов на российские сертификаты безопасности, это позволит продолжить работу российских... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:26+0300

2026-11-17T16:26+0300

2026-11-17T16:26+0300

россия

финансы

нспк

минцифры

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) начала перевод платежных сервисов на российские сертификаты безопасности, это позволит продолжить работу российских платежей без ограничений, сообщает НСПК. "Национальная система платежных карт, оператор платежной системы "Мир" и операционный центр Системы быстрых платежей, начала перевод платежных сервисов на российские сертификаты безопасности. Это позволяет продолжить работу российских платежей без ограничений", - говорится в сообщении. Отмечается, что первыми среди таких сервисов на российские сертификаты начнут переходить инструменты оплаты через СБП и сервис оплаты по универсальному QR-коду. С 19 ноября при оплате через иностранные браузеры пользователи могут увидеть стандартное предупреждение о том, что соединение не защищено, предупреждает НСПК. Это предупреждение связано с особенностями работы браузеров и не означает, что сайт небезопасен или данным пользователей что-либо угрожает, отмечается в сообщении. Предупреждение может появиться при онлайн-платежах с использованием СБП, а также при сканировании универсального QR-кода штатной камерой смартфона - в магазинах, сервисных центрах, общественном транспорте и других местах оплаты. "Обычным пользователям - гражданам, которые оплачивают покупки, - рекомендуется установить на свои электронные устройства сертификаты безопасности от НУЦ Минцифры России или выбрать "Яндекс Браузер" в качестве браузера по умолчанию", - говорится в сообщении. При этом все привычные способы платежей и переводов сохраняются в мобильных приложениях банков, отмечает НСПК. Через них по-прежнему можно сканировать QR-коды для оплаты товаров и услуг, а также переводить деньги с использованием СБП. При таком способе оплаты предупреждение о небезопасном соединении не появится. В ноябре платежная система "Мир" также начнет постепенный перевод своих сервисов на российские сертификаты безопасности. Оплата картой или смартфоном в обычных магазинах останется без изменений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, нспк, минцифры