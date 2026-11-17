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Эксперт оценил последствия отставки Хуанга с поста гендиректора Nvidia
Эксперт оценил последствия отставки Хуанга с поста гендиректора Nvidia - 17.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия отставки Хуанга с поста гендиректора Nvidia
Отставка Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia может замедлить разработку искусственного интеллекта и поставки чипов, что приведет к росту... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:39+0300
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Отставка Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia может замедлить разработку искусственного интеллекта и поставки чипов, что приведет к росту затрат на развитие нейросетей и затронет экономику США и других стран, выразил мнение в беседе с РИА Новости основатель американской консалтинговой компании SRW Рэнди Уотт. В понедельник телеканал CNBC сообщал, что совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора. В тот же день президент США Дональд Трамп подчеркивал, что не против возвращения Хуанга на пост главы корпорации. "Наиболее вероятным последствием для мировой экономики является замедление разработки и/или сокращение поставок чипов из-за снижения темпов работы Nvidia... То же самое и с экономикой США, где эти два фактора, скорее всего, объединены. Разработка ИИ зависит от чипов, поэтому снижение темпов и доступности запасов, вероятно, приведет к росту затрат", - считает Уотт, занимающийся анализом корпоративных рисков. Такое развитие событий может стать прямым следствием отсутствия постоянного гендиректора и нехватки времени на поиск нового ключевого руководителя, отметил собеседник агентства, подчеркнув, что ситуация вокруг Nvidia также может сказаться и на внутренних политиках мировых компаний. "Я бы предположил, что многие крупные корпорации пересматривают политику и протоколы, особенно для ключевых руководителей, занимающих должности, непосредственно влияющие на операционную деятельность", - добавил он, говоря о возможных последствиях ситуации вокруг Nvidia для корпоративного управления. Nvidia 12 ноября объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. Позднее американский предприниматель Илон Маск сообщил о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.
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технологии, сша, китай, дональд трамп, nvidia
Технологии, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Nvidia
Эксперт оценил последствия отставки Хуанга с поста гендиректора Nvidia
Уотт: отставка Хуанга с поста главы Nvidia замедлит развитие ИИ и поставки чипов
ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Отставка Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia может замедлить разработку искусственного интеллекта и поставки чипов, что приведет к росту затрат на развитие нейросетей и затронет экономику США и других стран, выразил мнение в беседе с РИА Новости основатель американской консалтинговой компании SRW Рэнди Уотт.
В понедельник телеканал CNBC сообщал, что совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора. В тот же день президент США Дональд Трамп подчеркивал, что не против возвращения Хуанга на пост главы корпорации.
"Наиболее вероятным последствием для мировой экономики является замедление разработки и/или сокращение поставок чипов из-за снижения темпов работы Nvidia... То же самое и с экономикой США, где эти два фактора, скорее всего, объединены. Разработка ИИ зависит от чипов, поэтому снижение темпов и доступности запасов, вероятно, приведет к росту затрат", - считает Уотт, занимающийся анализом корпоративных рисков.
Такое развитие событий может стать прямым следствием отсутствия постоянного гендиректора и нехватки времени на поиск нового ключевого руководителя, отметил собеседник агентства, подчеркнув, что ситуация вокруг Nvidia также может сказаться и на внутренних политиках мировых компаний.
"Я бы предположил, что многие крупные корпорации пересматривают политику и протоколы, особенно для ключевых руководителей, занимающих должности, непосредственно влияющие на операционную деятельность", - добавил он, говоря о возможных последствиях ситуации вокруг Nvidia для корпоративного управления.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
Позднее американский предприниматель Илон Маск сообщил о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.