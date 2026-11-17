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Nvidia создала комитет по экспортному контролю и нацбезопасности

Nvidia создала комитет по экспортному контролю и нацбезопасности - 17.11.2026, ПРАЙМ

Nvidia создала комитет по экспортному контролю и нацбезопасности

Корпорация Nvidia объявила о создании комитета совета директоров по надзору за соблюдением экспортных ограничений и политикой в области национальной... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:27+0300

2026-11-17T14:27+0300

2026-11-17T14:47+0300

бизнес

nvidia

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Корпорация Nvidia объявила о создании комитета совета директоров по надзору за соблюдением экспортных ограничений и политикой в области национальной безопасности, говорится в ее заявлении."Совет директоров учредил комитет по надзору в сфере национальной безопасности и экспортного контроля - новый постоянный комитет, ответственный за надзор на уровне совета директоров за политикой компании в области национальной безопасности, соблюдением экспортных ограничений и управлением рисками в мировой торговле", - говорится в заявлении.Комитет возглавит член совета директоров Сюзанна Нора Джонсон. Он будет собираться не реже одного раза в квартал и работать с независимыми экспертами в области права, национальной безопасности и соблюдения правил мировой торговли, уточнила компания.Президент США Дональд Трамп поддержал создание комитета."Это отличная компания. Это отличная идея", - заявил Трамп в Маниле, отвечая на вопрос о решении Nvidia.Nvidia 12 ноября объявила об отставке Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, nvidia