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Эксперт оценил последствия возвращения Хуанга на пост главы Nvidia
Эксперт оценил последствия возвращения Хуанга на пост главы Nvidia - 17.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия возвращения Хуанга на пост главы Nvidia
Дженсену Хуангу, в случае возвращения на пост гендиректора Nvidia, предстоит руководить компанией в условиях недоверия к ней и сохраняющейся неопределенности,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T15:11+0300
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Дженсену Хуангу, в случае возвращения на пост гендиректора Nvidia, предстоит руководить компанией в условиях недоверия к ней и сохраняющейся неопределенности, поделился мнением в беседе с РИА Новости основатель американской консалтинговой компании SRW Рэнди Уотт. В понедельник телеканал CNBC сообщал, что совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора. В тот же день президент США Дональд Трамп подчеркивал, что не против возвращения Хуанга на пост главы корпорации. "Думаю, что неопределенность и неразбериха еще некоторое время будут сохраняться в Nvidia, даже если он вернется. Ему придется восстанавливать отношения внутри компании в условиях повышенного внимания и утраты доверия", - сказал собеседник агентства. По его мнению, возможность возвращения Хуанга будет зависеть от готовности совета директоров Nvidia пересмотреть свою позицию касательно имиджа гендиректора и желания самого бизнесмена вновь возглавить компанию, находясь под давлением общественности. Уотт также предположил, что инвесторы некоторое время будут осторожно относиться к Nvidia, оценивая ключевые показатели ее деятельности и устойчивость позиций на рынке. Nvidia 12 ноября объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. Американский предприниматель Илон Маск 14 ноября сообщал о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.
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Бизнес, Технологии, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Nvidia, CNBC
Эксперт оценил последствия возвращения Хуанга на пост главы Nvidia
Уотт: Хуангу, в случае возвращения, придется руководить Nvidia при кризисе доверия
ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Дженсену Хуангу, в случае возвращения на пост гендиректора Nvidia, предстоит руководить компанией в условиях недоверия к ней и сохраняющейся неопределенности, поделился мнением в беседе с РИА Новости основатель американской консалтинговой компании SRW Рэнди Уотт.
В понедельник телеканал CNBC сообщал, что совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора. В тот же день президент США Дональд Трамп подчеркивал, что не против возвращения Хуанга на пост главы корпорации.
"Думаю, что неопределенность и неразбериха еще некоторое время будут сохраняться в Nvidia, даже если он вернется. Ему придется восстанавливать отношения внутри компании в условиях повышенного внимания и утраты доверия", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, возможность возвращения Хуанга будет зависеть от готовности совета директоров Nvidia пересмотреть свою позицию касательно имиджа гендиректора и желания самого бизнесмена вновь возглавить компанию, находясь под давлением общественности.
Уотт также предположил, что инвесторы некоторое время будут осторожно относиться к Nvidia, оценивая ключевые показатели ее деятельности и устойчивость позиций на рынке.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
Американский предприниматель Илон Маск 14 ноября сообщал о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.