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Экс-глава Nvidia даст показания в Конгрессе США в начале декабря, пишут СМИ

Экс-глава Nvidia даст показания в Конгрессе США в начале декабря, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Экс-глава Nvidia даст показания в Конгрессе США в начале декабря, пишут СМИ

Бывший генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт компании Тим Тетер выступят перед комитетами... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T19:09+0300

2026-11-17T19:09+0300

2026-11-17T19:13+0300

технологии

мировая экономика

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Бывший генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт компании Тим Тетер выступят перед комитетами конгресса США 1 и 2 декабря, сообщает издание WIRED со ссылкой на документ. "Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт Nvidia Тим Тетер должны принять участие в стенографируемых собеседованиях с представителями комитета палаты представителей по иностранным делам, комитета по разведке палаты представителей и специального комитета по Китаю 1 и 2 декабря", — написал журналист WIRED Хьюго Лоуэлл в социальной сети X. Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. Американский предприниматель Илон Маск 14 ноября сообщал о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.

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технологии, мировая экономика, китай, сша, nvidia