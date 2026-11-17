https://1prime.ru/20261117/nvidia-875300752.html
Экс-глава Nvidia даст показания в Конгрессе США в начале декабря, пишут СМИ
Экс-глава Nvidia даст показания в Конгрессе США в начале декабря, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ
Экс-глава Nvidia даст показания в Конгрессе США в начале декабря, пишут СМИ
Бывший генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт компании Тим Тетер выступят перед комитетами... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T19:09+0300
2026-11-17T19:09+0300
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технологии
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Бывший генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт компании Тим Тетер выступят перед комитетами конгресса США 1 и 2 декабря, сообщает издание WIRED со ссылкой на документ. "Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт Nvidia Тим Тетер должны принять участие в стенографируемых собеседованиях с представителями комитета палаты представителей по иностранным делам, комитета по разведке палаты представителей и специального комитета по Китаю 1 и 2 декабря", — написал журналист WIRED Хьюго Лоуэлл в социальной сети X. Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. Американский предприниматель Илон Маск 14 ноября сообщал о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.
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технологии, мировая экономика, китай, сша, nvidia
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Nvidia
Экс-глава Nvidia даст показания в Конгрессе США в начале декабря, пишут СМИ
WIRED: Бывший гендиректор Nvidia Хуанг даст показания в Конгрессе США 1 и 2 декабря
ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Бывший генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт компании Тим Тетер выступят перед комитетами конгресса США 1 и 2 декабря, сообщает издание WIRED со ссылкой на документ.
"Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт Nvidia
Тим Тетер должны принять участие в стенографируемых собеседованиях с представителями комитета палаты представителей по иностранным делам, комитета по разведке палаты представителей и специального комитета по Китаю
1 и 2 декабря", — написал журналист WIRED Хьюго Лоуэлл в социальной сети X.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
Американский предприниматель Илон Маск 14 ноября сообщал о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.