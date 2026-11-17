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Nvidia наняла Heidrick & Struggles для поиска нового гендиректора

Nvidia наняла Heidrick & Struggles для поиска нового гендиректора - 17.11.2026, ПРАЙМ

Nvidia наняла Heidrick & Struggles для поиска нового гендиректора

Американская технологическая компания Nvidia наняла кадровую фирму Heidrick & Struggles для поиска нового генерального директора, сообщает газета Wall Street... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T21:04+0300

2026-11-17T21:04+0300

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Nvidia наняла кадровую фирму Heidrick & Struggles для поиска нового генерального директора, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Nvidia наняла кадровую компанию Heidrick & Struggles для организации поиска следующего генерального директора", - пишет издание. По данным газеты, поиском руководит Джефф Сандерс, один из управляющих партнеров рекрутинговой компании. В настоящее время он проводит переговоры с потенциальными кандидатами, среди которых, в частности, генеральный директор Arm Рене Хаас. В настоящее время обязанности главы Nvidia временно исполняет финансовый директор компании Колетт Кресс. Nvidia в четверг объявила об отставке Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.

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технологии, бизнес, китай, кнр, nvidia, мид кнр, мид китая