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В Магаданской области рассказали о запрете на добычу золота частниками

В Магаданской области рассказали о запрете на добычу золота частниками - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Магаданской области рассказали о запрете на добычу золота частниками

Добыча золота в России разрешена исключительно лицензированным предприятиям, частным лицам делать этого нельзя, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T06:31+0300

2026-11-17T06:31+0300

2026-11-17T06:31+0300

россия

промышленность

магаданская область

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МАГАДАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Добыча золота в России разрешена исключительно лицензированным предприятиям, частным лицам делать этого нельзя, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации золотопромышленников Магаданской области Александр Басанский. "Добыча золота частниками под запретом и уголовно наказуема. Даже грамм драгоценного металла добыть без лицензии нельзя. Конечно, есть нарушающие закон лица. В Магаданской области они моют золото в основном на отработанных месторождениях. Ставят в тайге промывочный прибор и моют. Силовики каждый год их ловят", - рассказал Басанский. По его словам, в советское время золото добывали на месторождениях, где на тонну породы приходились десять граммов золота, сейчас при новых технологиях в основном на тех же месторождениях могут добывать два грамма металла на тонну. Басанский отметил, что некоторое время назад обсуждалась идея сделать Магаданскую область пилотным регионом, в котором бы разрешили так называемый "вольный принос", однако ее не поддержали. "Это очень сложно контролировать, будут нарушения. Так что даже туристу мыть золото в реке запрещено. И у нас в регионе и сейчас есть такие ручьи, где золото видно визуально, но приступить к добыче там можно исключительно, получив лицензию", - уточнил эксперт.

магаданская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, магаданская область