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В Магаданской области рассказали о запрете на добычу золота частниками
В Магаданской области рассказали о запрете на добычу золота частниками - 17.11.2026, ПРАЙМ
В Магаданской области рассказали о запрете на добычу золота частниками
Добыча золота в России разрешена исключительно лицензированным предприятиям, частным лицам делать этого нельзя, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T06:31+0300
2026-11-17T06:31+0300
2026-11-17T06:31+0300
россия
промышленность
магаданская область
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МАГАДАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Добыча золота в России разрешена исключительно лицензированным предприятиям, частным лицам делать этого нельзя, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации золотопромышленников Магаданской области Александр Басанский.
"Добыча золота частниками под запретом и уголовно наказуема. Даже грамм драгоценного металла добыть без лицензии нельзя. Конечно, есть нарушающие закон лица. В Магаданской области они моют золото в основном на отработанных месторождениях. Ставят в тайге промывочный прибор и моют. Силовики каждый год их ловят", - рассказал Басанский.
По его словам, в советское время золото добывали на месторождениях, где на тонну породы приходились десять граммов золота, сейчас при новых технологиях в основном на тех же месторождениях могут добывать два грамма металла на тонну.
Басанский отметил, что некоторое время назад обсуждалась идея сделать Магаданскую область пилотным регионом, в котором бы разрешили так называемый "вольный принос", однако ее не поддержали.
"Это очень сложно контролировать, будут нарушения. Так что даже туристу мыть золото в реке запрещено. И у нас в регионе и сейчас есть такие ручьи, где золото видно визуально, но приступить к добыче там можно исключительно, получив лицензию", - уточнил эксперт.
магаданская область
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россия, промышленность, магаданская область
РОССИЯ, Промышленность, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАГАДАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Добыча золота в России разрешена исключительно лицензированным предприятиям, частным лицам делать этого нельзя, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации золотопромышленников Магаданской области Александр Басанский.
"Добыча золота частниками под запретом и уголовно наказуема. Даже грамм драгоценного металла добыть без лицензии нельзя. Конечно, есть нарушающие закон лица. В Магаданской области они моют золото в основном на отработанных месторождениях. Ставят в тайге промывочный прибор и моют. Силовики каждый год их ловят", - рассказал Басанский.
По его словам, в советское время золото добывали на месторождениях, где на тонну породы приходились десять граммов золота, сейчас при новых технологиях в основном на тех же месторождениях могут добывать два грамма металла на тонну.
Басанский отметил, что некоторое время назад обсуждалась идея сделать Магаданскую область пилотным регионом, в котором бы разрешили так называемый "вольный принос", однако ее не поддержали.
"Это очень сложно контролировать, будут нарушения. Так что даже туристу мыть золото в реке запрещено. И у нас в регионе и сейчас есть такие ручьи, где золото видно визуально, но приступить к добыче там можно исключительно, получив лицензию", - уточнил эксперт.