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В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" ввели ограничения

В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" ввели ограничения - 17.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" ввели ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", сообщила Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T02:01+0300

2026-11-17T02:01+0300

2026-11-17T02:01+0300

бизнес

аэропорт внуково

аэропорт домодедово

росавиация

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" ("Раменское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, росавиация