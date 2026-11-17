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"Селедка под шубой" вдвое дешевле "Оливье"

"Селедка под шубой" вдвое дешевле "Оливье" - 17.11.2026, ПРАЙМ

"Селедка под шубой" вдвое дешевле "Оливье"

Приготовление традиционного новогоднего салата "Селедка под шубой" обойдется в 317 рублей, что вдвое дешевле "Оливье", говорится в исследовании аналитического... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T03:37+0300

2026-11-17T03:37+0300

2026-11-17T03:37+0300

бизнес

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Приготовление традиционного новогоднего салата "Селедка под шубой" обойдется в 317 рублей, что вдвое дешевле "Оливье", говорится в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. Аналитики изучили медианные цены на составляющие для приготовления обоих салатов. По их данным, расходы на приготовление "Селедки под шубой" составят 317 рублей, а "Оливье" с вареной колбасой обойдется в 609 рублей. Для расчета стоимости "Селедки под шубой" использовался следующий рецепт: сельдь слабосоленая - 350 граммов, картофель - 400 граммов, свекла - 350 граммов, морковь - 200 граммов, куриные яйца - 2 штуки, репчатый лук - 100 граммов и майонез - 300 граммов. Расчет "Оливье" произведен на основе классической версии салата с вареной колбасой: картофель - 500 граммов, морковь - 200 граммов, куриные яйца - 5 штук, вареная колбаса - 300 граммов, репчатый лук - 100 граммов, консервированный зеленый горошек - 400 граммов, маринованные огурцы - 400 граммов, майонез - 200 граммов, укроп или петрушка - 50 граммов. Аналитики отмечают, что несмотря на умеренный рост стоимости ингредиентов для этих видов салатов, спрос на большинство продуктов для их приготовления увеличивается. Интерес к традиционным домашним блюдам и подготовке покупателей к новогоднему сезону сохраняется.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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