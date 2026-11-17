https://1prime.ru/20261117/openai-875304513.html

OpenAI представила свои последние модели ИИ

OpenAI представила свои последние модели ИИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

OpenAI представила свои последние модели ИИ

OpenAI представила свои последние модели искусственного интеллекта GPT‑6.2 Astra и GPT‑6.2 Sol, сообщила компания. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T22:38+0300

2026-11-17T22:38+0300

2026-11-17T22:38+0300

технологии

openai

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. OpenAI представила свои последние модели искусственного интеллекта GPT‑6.2 Astra и GPT‑6.2 Sol, сообщила компания. "Представляем GPT-6.2 Astra, нашу новую передовую модель для самых сложных проектов, и GPT-6.2 Sol, нашу эффективную и универсальную модель для повседневной работы", - говорится в релизе, опубликованном на сайте компании. По данным OpenAI, обе модели позволяют получать более качественные результаты при выполнении сложных задач, используя меньше токенов для генерации ответов. Это дает пользователям возможность выполнять больше работы в пределах установленных лимитов, а компаниям и разработчикам - сокращать затраты при масштабном использовании ИИ. Модель GPT-6.2 Astra ориентирована на сложную профессиональную работу, включая создание презентаций, электронных таблиц и документов. Как утверждает OpenAI, она точнее следует предоставленным шаблонам и профессиональным стандартам, а также создает более качественный программный код и интерфейсы, в частности для сайтов, игр и трехмерного дизайна. На тестировании, оценивающем выполнение многоэтапных профессиональных задач, GPT-6.2 Astra показала результат на 5,2 пункта выше, чем GPT-6 Astra. Кроме того, по данным компании, новая модель опередила Claude Fable 5.2 на 5,5 пункта, при этом стоимость ее использования составила лишь 5% от стоимости конкурирующей модели. Также отмечается, что модель GPT-6.2 Sol позволяет выполнять больше задач в рамках одного платного плана по сравнению с GPT-6.1 Sol. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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технологии, openai