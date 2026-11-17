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В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения - 17.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T03:52+0300
2026-11-17T03:52+0300
2026-11-17T03:52+0300
бизнес
оренбург
росавиация
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Оренбурга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, оренбург, росавиация
Бизнес, Оренбург, Росавиация