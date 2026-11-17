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Ценовые ожидания бизнеса в России в ноябре снизились до 18,6 пункта

Ценовые ожидания бизнеса в России в ноябре снизились до 18,6 пункта - 17.11.2026, ПРАЙМ

Ценовые ожидания бизнеса в России в ноябре снизились до 18,6 пункта

Ценовые ожидания бизнеса в России в ноябре уменьшились до 18,6 пункта с 21 пункта в октябре, но оставались выше уровня второго квартала, говорится в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:35+0300

2026-11-17T16:35+0300

2026-11-17T16:35+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в России в ноябре уменьшились до 18,6 пункта с 21 пункта в октябре, но оставались выше уровня второго квартала, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Ценовые ожидания компаний (баланс ответов) в ноябре снизились до 18,6 пунктов, однако оставались выше, чем во втором квартале 2026 года", - говорится в комментарии. Сообщается, что их снижение отмечалось почти во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства. "Заметнее всего снизились ценовые ожидания в электроэнергетике и водоснабжении после повышенных уровней августа – октября 2026 года", - уточняет ЦБ. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в ноябре уменьшился – до 4,5% (в октябре: 6%). Наименьший прирост цен ожидается в добыче полезных ископаемых (2,4%), наибольший – в розничной торговле (7,6%), говорится в комментарии регулятора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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