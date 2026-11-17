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Дмитриев: многие иностранные партнеры страдают от потери крупного рынка России

Дмитриев: многие иностранные партнеры страдают от потери крупного рынка России - 17.11.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: многие иностранные партнеры страдают от потери крупного рынка России

Многие иностранные партнеры, ушедшие из России, страдают от того, что они потеряли такой крупный рынок, и многие будут стараться вернуться, считает... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T19:00+0300

2026-11-17T19:00+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Многие иностранные партнеры, ушедшие из России, страдают от того, что они потеряли такой крупный рынок, и многие будут стараться вернуться, считает спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Многие страны АТЭС крайне заинтересованы в России, видят Россию как одного из ключевых партнеров. Многие, которые ушли из России, страдают от того, что они потеряли такие крупные рынки", - сказал Дмитриев журналистам в Шэньчжэне, куда он прибыл на саммит АТЭС. Он добавил, что многие бизнесы будут стараться вернуться, однако уже многие ниши заняты как российскими партнерами, так и китайскими и другими азиатскими партнерами. "Поэтому для глобальных игроков все сложнее и сложнее будет вернуться на российский рынок, который интересен и перспективный и крайне привлекательный", - отметил Дмитриев. По его словам, глобальные партнеры это понимают и надеются, что они "смогут вернуться все быстрее и быстрее по мере того, как их ниши занимаются все сильнее и сильнее". Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности. Саммит АТЭС пройдет в южном китайском мегаполисе Шэньчжэнь 18-19 ноября. Журналисты со всего мира начали прибывать еще на минувшей неделе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кирилл дмитриев, денис мантуров, атэс, рфпи