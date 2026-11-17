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Пассажиропоток в аэропорту Дубая за девять месяцев снизился на 28,1%

Пассажиропоток в аэропорту Дубая за девять месяцев снизился на 28,1% - 17.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток в аэропорту Дубая за девять месяцев снизился на 28,1%

Пассажиропоток в международном аэропорту Дубая за первые девять месяцев 2026 года снизился на 28,1% - до 50,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба Dubai... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:30+0300

2026-11-17T14:30+0300

2026-11-17T14:30+0300

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ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Дубая за первые девять месяцев 2026 года снизился на 28,1% - до 50,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба Dubai Airports. "По данным за сентябрь, с начала года пассажиропоток снизился на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщается в пресс-релизе. В третьем квартале международный аэропорт Дубая принял 18,8 миллиона человек, что на 22,1% уступает показателям прошлого года. По итогам 2026 года пассажиропоток в аэропорту Дубая может составить 70 миллионов человек, отмечается в заявлении. В 2025 году международный аэропорт аэропорт Дубая принял более 95 миллионов человек, став самым загруженным в мире по числу пассажиров международных рейсов. Власти Дубая планировали, что к 2027 году пассажиропоток в международном аэропорту Дубая достигнет 100 миллионов человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, дубай