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Пассажиропоток в аэропорту Дубая за девять месяцев снизился на 28,1%
Пассажиропоток в аэропорту Дубая за девять месяцев снизился на 28,1% - 17.11.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток в аэропорту Дубая за девять месяцев снизился на 28,1%
Пассажиропоток в международном аэропорту Дубая за первые девять месяцев 2026 года снизился на 28,1% - до 50,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба Dubai... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:30+0300
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бизнес
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дубай
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ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Дубая за первые девять месяцев 2026 года снизился на 28,1% - до 50,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба Dubai Airports.
"По данным за сентябрь, с начала года пассажиропоток снизился на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщается в пресс-релизе.
В третьем квартале международный аэропорт Дубая принял 18,8 миллиона человек, что на 22,1% уступает показателям прошлого года. По итогам 2026 года пассажиропоток в аэропорту Дубая может составить 70 миллионов человек, отмечается в заявлении.
В 2025 году международный аэропорт аэропорт Дубая принял более 95 миллионов человек, став самым загруженным в мире по числу пассажиров международных рейсов. Власти Дубая планировали, что к 2027 году пассажиропоток в международном аэропорту Дубая достигнет 100 миллионов человек.
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бизнес, россия, дубай
ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Дубая за первые девять месяцев 2026 года снизился на 28,1% - до 50,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба Dubai Airports.
"По данным за сентябрь, с начала года пассажиропоток снизился на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщается в пресс-релизе.
В третьем квартале международный аэропорт Дубая принял 18,8 миллиона человек, что на 22,1% уступает показателям прошлого года. По итогам 2026 года пассажиропоток в аэропорту Дубая может составить 70 миллионов человек, отмечается в заявлении.
В 2025 году международный аэропорт аэропорт Дубая принял более 95 миллионов человек, став самым загруженным в мире по числу пассажиров международных рейсов. Власти Дубая планировали, что к 2027 году пассажиропоток в международном аэропорту Дубая достигнет 100 миллионов человек.