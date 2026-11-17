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Россиянам в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий

Россиянам в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий - 17.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий

Гражданам России в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий, утверждения о том, что никто не выйдет на пенсию, некорректны, сообщил Соцфонд. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:48+0300

2026-11-17T16:48+0300

2026-11-17T16:48+0300

россия

общество

социальный фонд

пенсии

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Гражданам России в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий, утверждения о том, что никто не выйдет на пенсию, некорректны, сообщил Соцфонд. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2027 году практически никто из россиян не выйдет на пенсию. "Ранее распространенное в СМИ утверждение о том, что в следующем году никто не сможет выйти на пенсию, некорректно… В следующем году, согласно прогнозам Социального фонда, будет также вынесено свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".Кроме того, Социальный фонд в 2027 году продолжит в полном объеме назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца, а также пенсии многодетным матерям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , социальный фонд, пенсии