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Россиянам в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий
Россиянам в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий - 17.11.2026, ПРАЙМ
Россиянам в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий
Гражданам России в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий, утверждения о том, что никто не выйдет на пенсию, некорректны, сообщил Соцфонд. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T16:48+0300
2026-11-17T16:48+0300
2026-11-17T16:48+0300
россия
общество
социальный фонд
пенсии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875294776.jpg?1794923328
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Гражданам России в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий, утверждения о том, что никто не выйдет на пенсию, некорректны, сообщил Соцфонд. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2027 году практически никто из россиян не выйдет на пенсию. "Ранее распространенное в СМИ утверждение о том, что в следующем году никто не сможет выйти на пенсию, некорректно… В следующем году, согласно прогнозам Социального фонда, будет также вынесено свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".Кроме того, Социальный фонд в 2027 году продолжит в полном объеме назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца, а также пенсии многодетным матерям.
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россия, общество , социальный фонд, пенсии
РОССИЯ, Общество , Социальный фонд, Пенсии
Россиянам в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий
Соцфонд: россиянам в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Гражданам России в 2027 году назначат свыше миллиона пенсий, утверждения о том, что никто не выйдет на пенсию, некорректны, сообщил Соцфонд.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2027 году практически никто из россиян не выйдет на пенсию.
"Ранее распространенное в СМИ утверждение о том, что в следующем году никто не сможет выйти на пенсию, некорректно… В следующем году, согласно прогнозам Социального фонда, будет также вынесено свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Кроме того, Социальный фонд в 2027 году продолжит в полном объеме назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца, а также пенсии многодетным матерям.