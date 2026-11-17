https://1prime.ru/20261117/pensiya-875300306.html

Соцфонд рассказал, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2027 году

Соцфонд рассказал, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2027 году - 17.11.2026, ПРАЙМ

Соцфонд рассказал, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2027 году

Работающие в тяжелых и вредных условиях россияне и некоторые другие льготные категории граждан смогут выйти на пенсию досрочно в 2027 году, сообщил Соцфонд. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:48+0300

2026-11-17T18:48+0300

2026-11-17T18:48+0300

общество

пенсия

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Работающие в тяжелых и вредных условиях россияне и некоторые другие льготные категории граждан смогут выйти на пенсию досрочно в 2027 году, сообщил Соцфонд. "В 2027 году возможность выхода на пенсию раньше общеустановленного срока сохранится у работающих в тяжелых и вредных условиях труда и тех, кто имеет другие основания для досрочной пенсии", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". В Соцфонде уточнили, что речь идет, в частности, о гражданах, выработавших северный стаж, многодетных матерях, а также родителях детей с инвалидностью. Кроме того, в фонде отметили, что в 2027 году продолжат назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , пенсия