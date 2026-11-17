https://1prime.ru/20261117/perevozka-875301155.html

Перевозки грузов в международном сообщении на сети ж/д СНГ выросли на 6,6%

Перевозки грузов в международном сообщении на сети ж/д СНГ выросли на 6,6% - 17.11.2026, ПРАЙМ

Перевозки грузов в международном сообщении на сети ж/д СНГ выросли на 6,6%

Перевозки грузов в международном сообщении на сети железных дорог СНГ за 9 месяцев выросли на 6,6%, пассажиров - на 3%, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на 85-м | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T19:07+0300

2026-11-17T19:07+0300

2026-11-17T19:07+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Перевозки грузов в международном сообщении на сети железных дорог СНГ за 9 месяцев выросли на 6,6%, пассажиров - на 3%, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на 85-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества независимых государств. "Перевозки грузов в международном сообщении увеличились на 6,6%. Выросла и средняя дальность перевозок – на 1,8%", - сказал Белозеров, чьи слова приводятся в сообщении РЖД. По его словам, всего по железным дорогам СНГ за 9 месяцев перевезено почти 1,2 миллиарда тонн грузов. Грузооборот вырос на 1,7% к аналогичному периоду 2025 года с совокупным показателем почти 2,2 триллиона тонно-километров. "На сети железных дорог СНГ также увеличиваются объемы международных пассажирских перевозок – за 9 месяцев 2026 года рост составил 3%, в поездки отправились 8,6 миллиона человек", - сказал глава РЖД. Он отметил, что благодаря совместной работе стран содружества обеспечивается технологическое и информационное единство железнодорожной отрасли СНГ, высокое качество и надежность перевозок. За прошедшие полгода с прошлого заседания совета актуализирован ряд документов, регулирующих международные пассажирские перевозки, а также ремонт и обслуживание вагонов. Помимо этого, была принята тарифная политика железных дорог СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2027 год и проведена номерная перепись грузовых вагонов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, олег белозеров, снг, ржд