https://1prime.ru/20261117/polsha-875279436.html

"Боятся замерзнуть насмерть": в Польше готовятся к худшему из-за цен на топливо

"Боятся замерзнуть насмерть": в Польше готовятся к худшему из-за цен на топливо - 17.11.2026, ПРАЙМ

"Боятся замерзнуть насмерть": в Польше готовятся к худшему из-за цен на топливо

Стоимость печного топлива в Польше выросла почти вдвое с февраля, поставив пожилых домовладельцев перед выбором между отоплением и базовыми нуждами, пишет... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T12:56+0300

2026-11-17T12:56+0300

2026-11-17T12:56+0300

польша

общество

топливо

https://img.cdn1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Стоимость печного топлива в Польше выросла почти вдвое с февраля, поставив пожилых домовладельцев перед выбором между отоплением и базовыми нуждами, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в Wirtualna Polska.Как отмечает издание, литр топлива сейчас стоит около 7,30 злотых (примерно 150 рублей — прим. ред.), а отопление среднего дома в горной местности на весь сезон обойдется в 10–15 тысяч злотых (210–330 тысяч рублей — прим. ред.). По данным поставщиков, от этого вида топлива зависят около 120 тысяч домохозяйств, в основном пожилые люди, живущие одни."Когда люди узнают актуальную цену, они в буквальном смысле рыдают в телефонную трубку. Сейчас я продаю по 7,30 злотых за литр. Это безумная цена — я это понимаю, — но я сам закупаю его на НПЗ лишь немногим дешевле", — говорит владелец компании Eden Бартломей Столовский.Издание подчеркивает, что правительство снизило НДС на бензин и дизель с 23% до 8%, но на печное топливо эта мера не распространилась. В 2022 году государство выделяло таким домохозяйствам единовременное пособие в две тысячи злотых. Министерство энергетики Польши пока не ответило на запросы о помощи предстоящей зимой.В материале уточняется, что системы отопления на жидком топливе в частных домах массово устанавливали в 1990-х как удобную и экологичную альтернативу углю. И хотя это обходилось дороже угля, такой способ обогрева был по карману для тогдашнего среднего класса."Сегодня эти люди уже на пенсии, и многие из них жалеют о выборе, сделанном три десятилетия назад. Он теперь обернулся для них пугающей перспективой — старики боятся замерзнуть насмерть", — заключает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, общество , топливо