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Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Timeweb

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Timeweb - 17.11.2026, ПРАЙМ

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Timeweb

Российские пользователи массово сообщают о сбоях в работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров в РФ Timeweb, следует из данных сервиса отслеживания сбоев в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:31+0300

2026-11-17T14:31+0300

2026-11-17T14:32+0300

технологии

бизнес

россия

санкт-петербург

москва

московская область

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российские пользователи массово сообщают о сбоях в работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров в РФ Timeweb, следует из данных сервиса отслеживания сбоев в интернете Detector404. По данным сервиса, по состоянию на 14.09 мск за последний час поступило 4,2 тысячи жалоб, за сутки - 4,3 тысячи. В основном пользователи жалуются на проблемы в работе личного кабинета и сайтов. Отмечается, что в основном жалобы поступают из Санкт-Петербурга (8%), Москвы (8%) и Московской области (5%). Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в работе Timeweb Cloud, отдельной облачной платформы, которую компания Timeweb запустила в 2021 году в рамках своей экосистемы. По данным Detector404, на 14.12 мск в течение суток зафиксировано более 1,1 тысячи жалоб. За последний час поступило около 1 тысячи жалоб. В основном жалобы поступают из Санкт-Петербурга (8%), Москвы (7%) и Московской области (4%). Timeweb - это крупный российский хостинг-провайдер и облачная платформа, работающие с 2006 года. Компания предоставляет IT-инфраструктуру для размещения сайтов, веб-приложений и бизнеса любого масштаба.

санкт-петербург

москва

московская область

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технологии, бизнес, россия, санкт-петербург, москва, московская область