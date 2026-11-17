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Пользователи Polymarket и Kalshi считают Хааса фаворитом в руководство Nvidia

Пользователи Polymarket и Kalshi считают Хааса фаворитом в руководство Nvidia - 17.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи Polymarket и Kalshi считают Хааса фаворитом в руководство Nvidia

Пользователи платформ прогнозов Polymarket и Kalshi считают главу британского разработчика чипов Arm Рене Хааса фаворитом в новые руководители Nvidia. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T21:28+0300

2026-11-17T21:28+0300

2026-11-17T21:28+0300

технологии

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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - ПРАЙМ. Пользователи платформ прогнозов Polymarket и Kalshi считают главу британского разработчика чипов Arm Рене Хааса фаворитом в новые руководители Nvidia. Так, по состоянию на 12.40 времени Нью-Йорка (20.40 мск) пользователи Kalshi оценивают в 24% вероятность назначения Хааса на соответствующий пост. Вице-президент Nvidia Иэн Бэк занял вторую строчку с 13%. Пользователи также допускают возвращение экс-главы компании Дженсена Хуанга - вероятность такого исхода пользователи Kalshi оценили в 12%. Объем торгов там оценили в 21,44 миллиона долларов. Пользователи Polymarket также поставили в тройку лидеров Хааса, Бэка и Хуанга с 23%, 14% и 15% соответственно. Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. Американский предприниматель Илон Маск 14 ноября сообщал о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.

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технологии, мировая экономика, китай, нью-йорк, кнр, nvidia, мид китая, мид кнр