https://1prime.ru/20261117/polzovateli-875303481.html
Пользователи Polymarket и Kalshi считают Хааса фаворитом в руководство Nvidia
Пользователи Polymarket и Kalshi считают Хааса фаворитом в руководство Nvidia - 17.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи Polymarket и Kalshi считают Хааса фаворитом в руководство Nvidia
Пользователи платформ прогнозов Polymarket и Kalshi считают главу британского разработчика чипов Arm Рене Хааса фаворитом в новые руководители Nvidia. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T21:28+0300
2026-11-17T21:28+0300
2026-11-17T21:28+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - ПРАЙМ. Пользователи платформ прогнозов Polymarket и Kalshi считают главу британского разработчика чипов Arm Рене Хааса фаворитом в новые руководители Nvidia.
Так, по состоянию на 12.40 времени Нью-Йорка (20.40 мск) пользователи Kalshi оценивают в 24% вероятность назначения Хааса на соответствующий пост. Вице-президент Nvidia Иэн Бэк занял вторую строчку с 13%. Пользователи также допускают возвращение экс-главы компании Дженсена Хуанга - вероятность такого исхода пользователи Kalshi оценили в 12%.
Объем торгов там оценили в 21,44 миллиона долларов.
Пользователи Polymarket также поставили в тройку лидеров Хааса, Бэка и Хуанга с 23%, 14% и 15% соответственно.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
Американский предприниматель Илон Маск 14 ноября сообщал о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.
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Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, Нью-Йорк, КНР, Nvidia, МИД Китая, МИД КНР
НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - ПРАЙМ. Пользователи платформ прогнозов Polymarket и Kalshi считают главу британского разработчика чипов Arm Рене Хааса фаворитом в новые руководители Nvidia.
Так, по состоянию на 12.40 времени Нью-Йорка (20.40 мск) пользователи Kalshi оценивают в 24% вероятность назначения Хааса на соответствующий пост. Вице-президент Nvidia Иэн Бэк занял вторую строчку с 13%. Пользователи также допускают возвращение экс-главы компании Дженсена Хуанга - вероятность такого исхода пользователи Kalshi оценили в 12%.
Объем торгов там оценили в 21,44 миллиона долларов.
Пользователи Polymarket также поставили в тройку лидеров Хааса, Бэка и Хуанга с 23%, 14% и 15% соответственно.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
Американский предприниматель Илон Маск 14 ноября сообщал о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.