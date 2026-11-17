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Пользователи из США сообщают о сбоях в работе ряда сервисов Apple
Пользователи из США сообщают о сбоях в работе ряда сервисов Apple - 17.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи из США сообщают о сбоях в работе ряда сервисов Apple
Пользователи из США сообщают о сбоях в работе ряда сервисов Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T21:31+0300
2026-11-17T21:31+0300
2026-11-17T21:31+0300
технологии
сша
apple
downdetector
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Пользователи из США сообщают о сбоях в работе ряда сервисов Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои в работе сервисов начались примерно в 20.14 мск. Больше всего жалоб поступает на работу Apple Pay - на 20.32 мск их количество превышало 2,3 тысячи. Пользователи из США также сообщают о сбоях в работе Apple Support (2,2 тысячи жалоб) и iCloud (1,2 тысячи).
В частности, пользователи жалуются на сбои в функциях перевода средств и покупок в Apple Pay. Также они сообщают о проблемах с авторизацией и с работой приложения и веб-сайта Apple Support.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
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технологии, сша, apple, downdetector
Технологии, США, Apple, Downdetector
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Пользователи из США сообщают о сбоях в работе ряда сервисов Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои в работе сервисов начались примерно в 20.14 мск. Больше всего жалоб поступает на работу Apple Pay - на 20.32 мск их количество превышало 2,3 тысячи. Пользователи из США также сообщают о сбоях в работе Apple Support (2,2 тысячи жалоб) и iCloud (1,2 тысячи).
В частности, пользователи жалуются на сбои в функциях перевода средств и покупок в Apple Pay. Также они сообщают о проблемах с авторизацией и с работой приложения и веб-сайта Apple Support.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.