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Россия нарастила импорт шоколада из Казахстана до рекорда

Россия нарастила импорт шоколада из Казахстана до рекорда - 17.11.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт шоколада из Казахстана до рекорда

Поставки шоколада в Россию из Казахстана в сентябре выросли на 12% по отношению к августу и достигли рекордных 6,41 миллиона долларов, следует из данных... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:57+0300

2026-11-17T18:57+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Поставки шоколада в Россию из Казахстана в сентябре выросли на 12% по отношению к августу и достигли рекордных 6,41 миллиона долларов, следует из данных таможенной статистики республики, которые изучило РИА Новости. В годовом выражении показатель увеличился в 1,6 раза. За январь-сентябрь Казахстан поставил в Россию шоколад на сумму 45,14 миллиона долларов, что на 21% больше аналогичного показателя 2025 года. Всего в сентябре Казахстан экспортировал шоколад на сумму в 19,69 миллиона долларов, только в страны СНГ - на 18,46 миллиона. Крупнейшим покупателем казахстанского шоколада в сентябре стал Узбекистан, нарастив закупки поставки в 1,7 раза в месячном выражении и на 23% - к сентябрю 2025 года, до 8,58 миллиона долларов.

казахстан

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бизнес, россия, казахстан, узбекистан, снг