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В Азове потушили пожар на производственном объекте после атаки БПЛА

В Азове потушили пожар на производственном объекте после атаки БПЛА - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Азове потушили пожар на производственном объекте после атаки БПЛА

Пожар на одном из объектов в Азове Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, полностью потушили, работа по локализации второго возгорания продолжается,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:31+0300

2026-11-17T17:31+0300

2026-11-17T17:31+0300

происшествия

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общество

ростовская область

роспотребнадзор

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - ПРАЙМ. Пожар на одном из объектов в Азове Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, полностью потушили, работа по локализации второго возгорания продолжается, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что в результате атаки на регион в ночь на понедельник в Азове пострадали три человека, возникли пожары на четырех производственных объектах. Два из них в тот же день потушили. "Сегодня днем полностью ликвидировано возгорание на одном из объектов в Азове, подвергшихся атаке вражеских БПЛА. Работы по локализации второго возгорания продолжаются", - написал Слюсарь на платформе "Макс" во вторник. Губернатор добавил, что специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воздуха в городе. На данный момент превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

ростовская область

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россия, общество , ростовская область, роспотребнадзор