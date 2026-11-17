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В Азове потушили пожар на производственном объекте после атаки БПЛА
В Азове потушили пожар на производственном объекте после атаки БПЛА - 17.11.2026, ПРАЙМ
В Азове потушили пожар на производственном объекте после атаки БПЛА
Пожар на одном из объектов в Азове Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, полностью потушили, работа по локализации второго возгорания продолжается,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T17:31+0300
2026-11-17T17:31+0300
2026-11-17T17:31+0300
происшествия
россия
общество
ростовская область
роспотребнадзор
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - ПРАЙМ. Пожар на одном из объектов в Азове Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, полностью потушили, работа по локализации второго возгорания продолжается, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что в результате атаки на регион в ночь на понедельник в Азове пострадали три человека, возникли пожары на четырех производственных объектах. Два из них в тот же день потушили. "Сегодня днем полностью ликвидировано возгорание на одном из объектов в Азове, подвергшихся атаке вражеских БПЛА. Работы по локализации второго возгорания продолжаются", - написал Слюсарь на платформе "Макс" во вторник. Губернатор добавил, что специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воздуха в городе. На данный момент превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.
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россия, общество , ростовская область, роспотребнадзор
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Ростовская область, Роспотребнадзор
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - ПРАЙМ. Пожар на одном из объектов в Азове Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, полностью потушили, работа по локализации второго возгорания продолжается, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что в результате атаки на регион в ночь на понедельник в Азове пострадали три человека, возникли пожары на четырех производственных объектах. Два из них в тот же день потушили.
"Сегодня днем полностью ликвидировано возгорание на одном из объектов в Азове, подвергшихся атаке вражеских БПЛА. Работы по локализации второго возгорания продолжаются", - написал Слюсарь на платформе "Макс" во вторник.
Губернатор добавил, что специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воздуха в городе. На данный момент превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.