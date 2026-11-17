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JP Morgan Chase назвал причину сбоя в его работе

JP Morgan Chase назвал причину сбоя в его работе - 17.11.2026, ПРАЙМ

JP Morgan Chase назвал причину сбоя в его работе

В американском банке JP Morgan Chase сообщили, что причиной неполадок в его работе стал "программный сбой". | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T01:21+0300

2026-11-17T01:21+0300

2026-11-17T01:21+0300

банки

финансы

downdetector

bank of america

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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - ПРАЙМ. В американском банке JP Morgan Chase сообщили, что причиной неполадок в его работе стал "программный сбой". В понедельник, как следовало из данных портала Downdetector, клиенты ряда американских банков, в том числе крупнейших JP Morgan Chase и Bank of America, пожаловались на сбои в их работе. "JP Morgan Chase столкнулся с временной проблемой, связанной с программным сбоем в аппаратных системах, размещенных на собственной инфраструктуре, нет никаких свидетельств того, что это связано с киберинцидентом", - указала компания в Х. Там отметили, что клиенты по-прежнему имеют доступ к своим счетам и средствам. Между тем в американской платежной сети Zelle, которая, как сообщалось, также сбоила, заявили РИА Новости, что система "работает так, как и должна".

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банки, финансы, downdetector, bank of america