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JP Morgan Chase назвал причину сбоя в его работе
JP Morgan Chase назвал причину сбоя в его работе - 17.11.2026, ПРАЙМ
JP Morgan Chase назвал причину сбоя в его работе
В американском банке JP Morgan Chase сообщили, что причиной неполадок в его работе стал "программный сбой". | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T01:21+0300
2026-11-17T01:21+0300
2026-11-17T01:21+0300
банки
финансы
downdetector
bank of america
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - ПРАЙМ. В американском банке JP Morgan Chase сообщили, что причиной неполадок в его работе стал "программный сбой".
В понедельник, как следовало из данных портала Downdetector, клиенты ряда американских банков, в том числе крупнейших JP Morgan Chase и Bank of America, пожаловались на сбои в их работе.
"JP Morgan Chase столкнулся с временной проблемой, связанной с программным сбоем в аппаратных системах, размещенных на собственной инфраструктуре, нет никаких свидетельств того, что это связано с киберинцидентом", - указала компания в Х.
Там отметили, что клиенты по-прежнему имеют доступ к своим счетам и средствам.
Между тем в американской платежной сети Zelle, которая, как сообщалось, также сбоила, заявили РИА Новости, что система "работает так, как и должна".
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банки, финансы, downdetector, bank of america
Банки, Финансы, Downdetector, Bank of America
НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - ПРАЙМ. В американском банке JP Morgan Chase сообщили, что причиной неполадок в его работе стал "программный сбой".
В понедельник, как следовало из данных портала Downdetector, клиенты ряда американских банков, в том числе крупнейших JP Morgan Chase и Bank of America, пожаловались на сбои в их работе.
"JP Morgan Chase столкнулся с временной проблемой, связанной с программным сбоем в аппаратных системах, размещенных на собственной инфраструктуре, нет никаких свидетельств того, что это связано с киберинцидентом", - указала компания в Х.
Там отметили, что клиенты по-прежнему имеют доступ к своим счетам и средствам.
Между тем в американской платежной сети Zelle, которая, как сообщалось, также сбоила, заявили РИА Новости, что система "работает так, как и должна".