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Розничные продажи в США в октябре выросли на 0,2%

Розничные продажи в США в октябре выросли на 0,2% - 17.11.2026, ПРАЙМ

Розничные продажи в США в октябре выросли на 0,2%

Объем розничных продаж в США в октябре увеличился на 0,2% по отношению к сентябрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:50+0300

2026-11-17T16:50+0300

2026-11-17T16:52+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в октябре увеличился на 0,2% по отношению к сентябрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.Значение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В годовом выражении рост розничных продаж в октябре составил 6,8% после увеличения на 6,3% в сентябре.Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в октябре поднялся на 0,6% в месячном выражении после роста на 0,9% месяцем ранее. Годовой рост показателя составил 8,1% после 7,2% в сентябре.За исключением автомобильных заправок розничные продажи увеличились на 0,5% в месячном выражении. При этом показатель с заправками вырос на 1,5% по отношению к сентябрю и подскочил на 30,3% по отношению к октябрю 2025 года.Розничные продажи магазинов электроники и бытовой техники не изменились в месячном выражении и выросли на 7,7% в годовом.Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, поскольку на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике.Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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