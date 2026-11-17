https://1prime.ru/20261117/profsojuz-875294244.html

Lufthansa предложила профсоюзу пилотов ряд мер для урегулирования конфликта

Lufthansa предложила профсоюзу пилотов ряд мер для урегулирования конфликта - 17.11.2026, ПРАЙМ

Lufthansa предложила профсоюзу пилотов ряд мер для урегулирования конфликта

Германская авиакомпания Lufthansa предложила профсоюзу пилотов Vereinigung Cockpit (VC) ряд мер для урегулирования трудового конфликта, предусматривающий прием... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:35+0300

2026-11-17T16:35+0300

2026-11-17T16:43+0300

бизнес

lufthansa

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БЕРЛИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Германская авиакомпания Lufthansa предложила профсоюзу пилотов Vereinigung Cockpit (VC) ряд мер для урегулирования трудового конфликта, предусматривающий прием на работу до тысячи новых пилотов до конца 2033 года, сообщила компания. "Lufthansa представила профсоюзу пилотов Vereinigung Cockpit (VC) комплексное предложение, направленное на урегулирование остающихся нерешенными коллективных трудовых споров. Оно предусматривает возможность принять на работу до 1 тысячи новых пилотов до конца 2033 года, а также ежегодного дополнительного повышения до 150 пилотов до должности командиров воздушных судов", - говорится в релизе. Уточняется, что предложение подготовлено на основе рекомендаций бывших премьер-министров федеральных земель Бодо Рамелова и Роланда Коха, выступавших посредниками в трудовом споре. Предыдущий этап переговоров завершился без достижения соглашения, однако стороны могут возобновить процедуру посредничества по запросу любой из них. Помимо расширения штата, Lufthansa предлагает временно стабилизировать уровень зарплаты, пересмотреть зарплатные ступени и систему переменного вознаграждения, а также принять меры по повышению производительности. При этом компания намерена выплатить пилотам разовые суммы в 2027 и 2028 годах и повысить зарплаты с 2029 года. Отдельные меры предусмотрены для пилотов Lufthansa CityLine, деятельность которой окончательно выводится из программы компании. В частности, им предложат возможность перейти на работу в Lufthansa Classic с предоставлением необходимой поддержки. Член правления Lufthansa Group Михаэль Ниггеманн заявил, что компания готова следовать рекомендациям посредников и рассчитывает достичь договоренности с профсоюзом. По его словам, предложение сочетает долгосрочные перспективы трудоустройства и карьерного роста пилотов с мерами по укреплению конкурентоспособности авиакомпании. Трудовой конфликт между Lufthansa и профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit продолжается уже несколько месяцев. Стороны не могут договориться об условиях оплаты труда, размере корпоративных пенсионных выплат и переходного пенсионного обеспечения пилотов. Кроме того, разногласия касаются будущего основной авиакомпании Lufthansa и гарантий занятости на фоне переноса самолетов и экипажей в дочерние структуры с менее выгодными условиями труда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, lufthansa