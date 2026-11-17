https://1prime.ru/20261117/proizvoditeli-875304418.html
Производителей вакцин для животных могут обязать подтверждать качество
Производителей вакцин для животных могут обязать подтверждать качество - 17.11.2026, ПРАЙМ
Производителей вакцин для животных могут обязать подтверждать качество
Россельхознадзор предлагает обязать производителей вакцин для животных предоставлять экспертное заключение, подтверждающее их качество, следует из ответа... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T22:32+0300
2026-11-17T22:32+0300
2026-11-17T22:32+0300
бизнес
общество
москва
россельхознадзор
госдума
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875304418.jpg?1794943937
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор предлагает обязать производителей вакцин для животных предоставлять экспертное заключение, подтверждающее их качество, следует из ответа ведомства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили усилить контроль за вакцинами для животных и ввести посерийный контроль, как у медицинских препаратов.
"Россельхознадзор предлагает установить обязанность производителя предоставлять в срок не позднее 14 дней с момента ввода серии такого препарата в гражданский оборот экспертное заключение, подтверждающее соответствие качества... В случае непоступления... обращение серии приостанавливается", - говорится в ответе Россельхознадзора за подписью замруководителя ведомства Константина Савенкова.
В документе отмечается, что ведомство поддерживает инициативу депутатов.
В свою очередь, Минсельхоз в ответе на инициативу предупредил о рисках посерийного контроля. Указывается, что введение тотального контроля каждой серии ударит по импортозамещению и приведет к дефициту и подорожанию вакцин. Тем не менее, ведомство концептуально не возражает против перехода на посерийный контроль. Но вместе с тем отмечает необходимость проработки финансово-экономического обоснования.
В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. В октябре прокуратура попросила суд в Москве оштрафовать компанию "Ветбиохим" за реализацию недоброкачественных лекарственных средств. Уже 104 владельца, чьи собаки погибли от вакцины, получили финансовую компенсацию и консультационную поддержку.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , москва, россельхознадзор, госдума, минсельхоз
Бизнес, Общество , МОСКВА, Россельхознадзор, Госдума, Минсельхоз
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор предлагает обязать производителей вакцин для животных предоставлять экспертное заключение, подтверждающее их качество, следует из ответа ведомства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили усилить контроль за вакцинами для животных и ввести посерийный контроль, как у медицинских препаратов.
"Россельхознадзор предлагает установить обязанность производителя предоставлять в срок не позднее 14 дней с момента ввода серии такого препарата в гражданский оборот экспертное заключение, подтверждающее соответствие качества... В случае непоступления... обращение серии приостанавливается", - говорится в ответе Россельхознадзора за подписью замруководителя ведомства Константина Савенкова.
В документе отмечается, что ведомство поддерживает инициативу депутатов.
В свою очередь, Минсельхоз в ответе на инициативу предупредил о рисках посерийного контроля. Указывается, что введение тотального контроля каждой серии ударит по импортозамещению и приведет к дефициту и подорожанию вакцин. Тем не менее, ведомство концептуально не возражает против перехода на посерийный контроль. Но вместе с тем отмечает необходимость проработки финансово-экономического обоснования.
В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. В октябре прокуратура попросила суд в Москве оштрафовать компанию "Ветбиохим" за реализацию недоброкачественных лекарственных средств. Уже 104 владельца, чьи собаки погибли от вакцины, получили финансовую компенсацию и консультационную поддержку.