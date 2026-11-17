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Производителей вакцин для животных могут обязать подтверждать качество

Производителей вакцин для животных могут обязать подтверждать качество - 17.11.2026, ПРАЙМ

Производителей вакцин для животных могут обязать подтверждать качество

Россельхознадзор предлагает обязать производителей вакцин для животных предоставлять экспертное заключение, подтверждающее их качество, следует из ответа... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T22:32+0300

2026-11-17T22:32+0300

2026-11-17T22:32+0300

бизнес

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госдума

минсельхоз

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор предлагает обязать производителей вакцин для животных предоставлять экспертное заключение, подтверждающее их качество, следует из ответа ведомства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили усилить контроль за вакцинами для животных и ввести посерийный контроль, как у медицинских препаратов. "Россельхознадзор предлагает установить обязанность производителя предоставлять в срок не позднее 14 дней с момента ввода серии такого препарата в гражданский оборот экспертное заключение, подтверждающее соответствие качества... В случае непоступления... обращение серии приостанавливается", - говорится в ответе Россельхознадзора за подписью замруководителя ведомства Константина Савенкова. В документе отмечается, что ведомство поддерживает инициативу депутатов. В свою очередь, Минсельхоз в ответе на инициативу предупредил о рисках посерийного контроля. Указывается, что введение тотального контроля каждой серии ударит по импортозамещению и приведет к дефициту и подорожанию вакцин. Тем не менее, ведомство концептуально не возражает против перехода на посерийный контроль. Но вместе с тем отмечает необходимость проработки финансово-экономического обоснования. В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. В октябре прокуратура попросила суд в Москве оштрафовать компанию "Ветбиохим" за реализацию недоброкачественных лекарственных средств. Уже 104 владельца, чьи собаки погибли от вакцины, получили финансовую компенсацию и консультационную поддержку.

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