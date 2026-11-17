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Американский стартап Ramp ведет переговоры о привлечении $1 млрд, пишут СМИ
Американский стартап Ramp ведет переговоры о привлечении $1 млрд, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ
Американский стартап Ramp ведет переговоры о привлечении $1 млрд, пишут СМИ
Американский стартап Ramp, специализирующийся на корпоративных платежных картах и управлении расходами компаний, ведет предварительные переговоры с инвесторами... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T22:53+0300
2026-11-17T22:53+0300
2026-11-17T22:53+0300
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джаред кушнер
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Американский стартап Ramp, специализирующийся на корпоративных платежных картах и управлении расходами компаний, ведет предварительные переговоры с инвесторами о привлечении не менее одного миллиарда долларов при оценке бизнеса более чем в 70 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Стартап Ramp, предлагающий корпоративные платежные карты и инструменты для управления расходами, проводит предварительные переговоры с инвесторами о привлечении одного миллиарда долларов или более при оценке компании свыше 70 миллиардов долларов на фоне продолжающейся активной кампании по сбору средств", - пишет издание.
В случае заключения сделки это станет уже третьим раундом финансирования Ramp за год. За этот период оценка компании выросла более чем вдвое.
По данным WSJ, переговоры о привлечении средств ведет Джош Кушнер - младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Кушнер, уже являющийся инвестором Ramp, обсуждает возможность возглавить новый раунд финансирования.
Ramp - это финансово-технологическая компания, основанная в марте 2019 года Эриком Глайманом, Каримом Атиехом и Джином Ли. Ее платформа предлагает корпоративные платежные карты, автоматизированный учет расходов, инструменты для оплаты счетов, автоматизацию бухгалтерских операций и решения на базе искусственного интеллекта для управления финансами.
В октябре Ramp сообщила, что ее годовая выручка превысила два миллиарда долларов, удвоившись за год, в том числе благодаря росту расходов клиентов на ИИ.
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технологии, бизнес, финансы, сша, джаред кушнер, дональд трамп, wsj
Технологии, Бизнес, Финансы, США, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, WSJ
ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Американский стартап Ramp, специализирующийся на корпоративных платежных картах и управлении расходами компаний, ведет предварительные переговоры с инвесторами о привлечении не менее одного миллиарда долларов при оценке бизнеса более чем в 70 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Стартап Ramp, предлагающий корпоративные платежные карты и инструменты для управления расходами, проводит предварительные переговоры с инвесторами о привлечении одного миллиарда долларов или более при оценке компании свыше 70 миллиардов долларов на фоне продолжающейся активной кампании по сбору средств", - пишет издание.
В случае заключения сделки это станет уже третьим раундом финансирования Ramp за год. За этот период оценка компании выросла более чем вдвое.
По данным WSJ, переговоры о привлечении средств ведет Джош Кушнер - младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Кушнер, уже являющийся инвестором Ramp, обсуждает возможность возглавить новый раунд финансирования.
Ramp - это финансово-технологическая компания, основанная в марте 2019 года Эриком Глайманом, Каримом Атиехом и Джином Ли. Ее платформа предлагает корпоративные платежные карты, автоматизированный учет расходов, инструменты для оплаты счетов, автоматизацию бухгалтерских операций и решения на базе искусственного интеллекта для управления финансами.
В октябре Ramp сообщила, что ее годовая выручка превысила два миллиарда долларов, удвоившись за год, в том числе благодаря росту расходов клиентов на ИИ.