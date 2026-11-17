https://1prime.ru/20261117/ramp-875304835.html

Американский стартап Ramp ведет переговоры о привлечении $1 млрд, пишут СМИ

Американский стартап Ramp ведет переговоры о привлечении $1 млрд, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Американский стартап Ramp ведет переговоры о привлечении $1 млрд, пишут СМИ

Американский стартап Ramp, специализирующийся на корпоративных платежных картах и управлении расходами компаний, ведет предварительные переговоры с инвесторами... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T22:53+0300

2026-11-17T22:53+0300

2026-11-17T22:53+0300

технологии

бизнес

финансы

сша

джаред кушнер

дональд трамп

wsj

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875304835.jpg?1794945204

ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Американский стартап Ramp, специализирующийся на корпоративных платежных картах и управлении расходами компаний, ведет предварительные переговоры с инвесторами о привлечении не менее одного миллиарда долларов при оценке бизнеса более чем в 70 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Стартап Ramp, предлагающий корпоративные платежные карты и инструменты для управления расходами, проводит предварительные переговоры с инвесторами о привлечении одного миллиарда долларов или более при оценке компании свыше 70 миллиардов долларов на фоне продолжающейся активной кампании по сбору средств", - пишет издание. В случае заключения сделки это станет уже третьим раундом финансирования Ramp за год. За этот период оценка компании выросла более чем вдвое. По данным WSJ, переговоры о привлечении средств ведет Джош Кушнер - младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Кушнер, уже являющийся инвестором Ramp, обсуждает возможность возглавить новый раунд финансирования. Ramp - это финансово-технологическая компания, основанная в марте 2019 года Эриком Глайманом, Каримом Атиехом и Джином Ли. Ее платформа предлагает корпоративные платежные карты, автоматизированный учет расходов, инструменты для оплаты счетов, автоматизацию бухгалтерских операций и решения на базе искусственного интеллекта для управления финансами. В октябре Ramp сообщила, что ее годовая выручка превысила два миллиарда долларов, удвоившись за год, в том числе благодаря росту расходов клиентов на ИИ.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, финансы, сша, джаред кушнер, дональд трамп, wsj