https://1prime.ru/20261117/razvozhai-875280201.html

Развожаев рассказал о работе с Хуснуллиным после удара ВСУ по Крымскому мосту

Развожаев рассказал о работе с Хуснуллиным после удара ВСУ по Крымскому мосту - 17.11.2026, ПРАЙМ

Развожаев рассказал о работе с Хуснуллиным после удара ВСУ по Крымскому мосту

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взаимодействует с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллининым по вопросам организации транспортного сообщения... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:05+0300

2026-11-17T13:05+0300

2026-11-17T13:05+0300

россия

севастополь

крым

михаил развожаев

всу

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875280201.jpg?1794909906

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взаимодействует с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллининым по вопросам организации транспортного сообщения после удара ВСУ по Крымскому мосту. "Нахожусь на постоянной связи с коллегами из Крыма, (главой республики - ред.) Сергеем Валерьевичем Аксеновым, а также с федеральными органами власти. Взаимодействуем с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным по вопросам организации транспортного сообщения", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

севастополь

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, севастополь, крым, михаил развожаев, всу