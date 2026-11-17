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Развожаев рассказал о работе с Хуснуллиным после удара ВСУ по Крымскому мосту
Развожаев рассказал о работе с Хуснуллиным после удара ВСУ по Крымскому мосту - 17.11.2026, ПРАЙМ
Развожаев рассказал о работе с Хуснуллиным после удара ВСУ по Крымскому мосту
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взаимодействует с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллининым по вопросам организации транспортного сообщения... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:05+0300
2026-11-17T13:05+0300
2026-11-17T13:05+0300
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севастополь
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михаил развожаев
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взаимодействует с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллининым по вопросам организации транспортного сообщения после удара ВСУ по Крымскому мосту.
"Нахожусь на постоянной связи с коллегами из Крыма, (главой республики - ред.) Сергеем Валерьевичем Аксеновым, а также с федеральными органами власти. Взаимодействуем с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным по вопросам организации транспортного сообщения", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
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РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ, Михаил Развожаев, ВСУ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взаимодействует с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллининым по вопросам организации транспортного сообщения после удара ВСУ по Крымскому мосту.
"Нахожусь на постоянной связи с коллегами из Крыма, (главой республики - ред.) Сергеем Валерьевичем Аксеновым, а также с федеральными органами власти. Взаимодействуем с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным по вопросам организации транспортного сообщения", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.