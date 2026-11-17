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Развожаев назвал главную задачу после атаки ВСУ на Крымский мост
Развожаев назвал главную задачу после атаки ВСУ на Крымский мост - 17.11.2026, ПРАЙМ
Развожаев назвал главную задачу после атаки ВСУ на Крымский мост
Важной задачей после атаки ВСУ на Крымский мост является проработка альтернативных логистических решений для личного транспорта и рейсовых автобусов, сообщил... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:41+0300
2026-11-17T13:41+0300
2026-11-17T13:41+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Важной задачей после атаки ВСУ на Крымский мост является проработка альтернативных логистических решений для личного транспорта и рейсовых автобусов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Он отметил, что основной транспортный поток, который проходил через мост, составляли личные автомобили и рейсовые автобусы.
"Сейчас главная задача - проработать альтернативные логистические решения для людей, которым необходимо вернуться домой или продолжить поездку", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Альтернативные пути для машин людей прорабатывают в Крыму после атаки ВСУ на мост - Развожаев
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Бизнес, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ, Михаил Развожаев, ВСУ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Важной задачей после атаки ВСУ на Крымский мост является проработка альтернативных логистических решений для личного транспорта и рейсовых автобусов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Он отметил, что основной транспортный поток, который проходил через мост, составляли личные автомобили и рейсовые автобусы.
"Сейчас главная задача - проработать альтернативные логистические решения для людей, которым необходимо вернуться домой или продолжить поездку", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Альтернативные пути для машин людей прорабатывают в Крыму после атаки ВСУ на мост - Развожаев