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Развожаев назвал главную задачу после атаки ВСУ на Крымский мост

Развожаев назвал главную задачу после атаки ВСУ на Крымский мост - 17.11.2026, ПРАЙМ

Развожаев назвал главную задачу после атаки ВСУ на Крымский мост

Важной задачей после атаки ВСУ на Крымский мост является проработка альтернативных логистических решений для личного транспорта и рейсовых автобусов, сообщил... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:41+0300

2026-11-17T13:41+0300

2026-11-17T13:41+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Важной задачей после атаки ВСУ на Крымский мост является проработка альтернативных логистических решений для личного транспорта и рейсовых автобусов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Он отметил, что основной транспортный поток, который проходил через мост, составляли личные автомобили и рейсовые автобусы. "Сейчас главная задача - проработать альтернативные логистические решения для людей, которым необходимо вернуться домой или продолжить поездку", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". Альтернативные пути для машин людей прорабатывают в Крыму после атаки ВСУ на мост - Развожаев

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