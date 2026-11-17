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Роботы начнут системно работать в пассажирских поездах РЖД в перспективе 2-3 лет
Роботы начнут системно работать в пассажирских поездах РЖД в перспективе 2-3 лет - 17.11.2026, ПРАЙМ
Роботы начнут системно работать в пассажирских поездах РЖД в перспективе 2-3 лет
Человекоподобные роботы начнут системно работать в пассажирских поездах РЖД в перспективе двух-трех лет, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T07:08+0300
2026-11-17T07:08+0300
2026-11-17T07:08+0300
технологии
бизнес
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Человекоподобные роботы начнут системно работать в пассажирских поездах РЖД в перспективе двух-трех лет, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на "Сапсане", скоро будет работать в поездах РЖД, говорил в сентябре гендиректор компании Олег Белозеров.
"Наверное, это перспектива двух-трех лет с точки зрения их системного применения, а, возможно, и больше", - ответил Колесников на вопрос, когда можно будет увидеть робота в поездах РЖД.
Он отметил, что для РЖД роботы – не технология ради развлечения.
"Наш отраслевой институт НИИАС занимается человекоподобными роботами и программированием их функционала. Мы рассчитываем, что со временем часть функций человека можно будет передать машинам", - рассказал Колесников.
Такие примеры, отметил он, уже есть: робот работает за барной стойкой, автоматизируются продажа и проверка билетов.
"Наверное, мы с вами еще станем свидетелями того, как роботам будут доверять все более "человеческие" функции. Но сегодня речь в первую очередь о вспомогательных задачах. Пока мы исходим из того, что роль проводника – живого человека – сохранится", - подытожил он.
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технологии, бизнес, олег белозеров, ржд
Технологии, Бизнес, Олег Белозеров, РЖД
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Человекоподобные роботы начнут системно работать в пассажирских поездах РЖД в перспективе двух-трех лет, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на "Сапсане", скоро будет работать в поездах РЖД, говорил в сентябре гендиректор компании Олег Белозеров.
"Наверное, это перспектива двух-трех лет с точки зрения их системного применения, а, возможно, и больше", - ответил Колесников на вопрос, когда можно будет увидеть робота в поездах РЖД.
Он отметил, что для РЖД роботы – не технология ради развлечения.
"Наш отраслевой институт НИИАС занимается человекоподобными роботами и программированием их функционала. Мы рассчитываем, что со временем часть функций человека можно будет передать машинам", - рассказал Колесников.
Такие примеры, отметил он, уже есть: робот работает за барной стойкой, автоматизируются продажа и проверка билетов.
"Наверное, мы с вами еще станем свидетелями того, как роботам будут доверять все более "человеческие" функции. Но сегодня речь в первую очередь о вспомогательных задачах. Пока мы исходим из того, что роль проводника – живого человека – сохранится", - подытожил он.