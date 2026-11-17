https://1prime.ru/20261117/rosnedra-875282580.html
Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку ТПИ
Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку ТПИ - 17.11.2026, ПРАЙМ
Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку ТПИ
Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) в стране по итогам года и умеренно негативной динамики - в... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:35+0300
2026-11-17T13:35+0300
2026-11-17T13:35+0300
россия
минприроды
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875282580.jpg?1794911744
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) в стране по итогам года и умеренно негативной динамики - в отношении углеводородов, рассказал руководитель ведомства Олег Казанов в рамках Mining World Summit.
"Я ожидаю, что сохранение динамики в отношении твердых полезных ископаемых произойдет, и ожидаю умеренно негативной динамики в отношении углеводородов. Но это ожидания пока, это не факт", - ответил он на вопрос о динамике инвестиций в геологоразведку в текущем году.
При этом согласно представленной им презентации, финансирование геологоразведки ТПИ в этом году за счет средств федерального бюджета ожидаются на уровне 9,2 миллиарда рублей (рост на 29,6% год к году). В прошлом году показатель составил 7,1 миллиарда рублей. В свою очередь недропользователи в 2025 году направили на эти цели 114,5 миллиарда рублей.
Весной в Минприроды заявили РИА Новости, что в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку твердых полезных ископаемых увеличатся почти на 21%, до 146,9 миллиарда рублей, в поиск углеводородов - на 3%, до 327,7 миллиарда.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минприроды
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) в стране по итогам года и умеренно негативной динамики - в отношении углеводородов, рассказал руководитель ведомства Олег Казанов в рамках Mining World Summit.
"Я ожидаю, что сохранение динамики в отношении твердых полезных ископаемых произойдет, и ожидаю умеренно негативной динамики в отношении углеводородов. Но это ожидания пока, это не факт", - ответил он на вопрос о динамике инвестиций в геологоразведку в текущем году.
При этом согласно представленной им презентации, финансирование геологоразведки ТПИ в этом году за счет средств федерального бюджета ожидаются на уровне 9,2 миллиарда рублей (рост на 29,6% год к году). В прошлом году показатель составил 7,1 миллиарда рублей. В свою очередь недропользователи в 2025 году направили на эти цели 114,5 миллиарда рублей.
Весной в Минприроды заявили РИА Новости, что в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку твердых полезных ископаемых увеличатся почти на 21%, до 146,9 миллиарда рублей, в поиск углеводородов - на 3%, до 327,7 миллиарда.