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Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку ТПИ

Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку ТПИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку ТПИ

Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) в стране по итогам года и умеренно негативной динамики - в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T13:35+0300

россия

минприроды

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Роснедра ожидают сохранения динамики инвестиций в разведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) в стране по итогам года и умеренно негативной динамики - в отношении углеводородов, рассказал руководитель ведомства Олег Казанов в рамках Mining World Summit. "Я ожидаю, что сохранение динамики в отношении твердых полезных ископаемых произойдет, и ожидаю умеренно негативной динамики в отношении углеводородов. Но это ожидания пока, это не факт", - ответил он на вопрос о динамике инвестиций в геологоразведку в текущем году. При этом согласно представленной им презентации, финансирование геологоразведки ТПИ в этом году за счет средств федерального бюджета ожидаются на уровне 9,2 миллиарда рублей (рост на 29,6% год к году). В прошлом году показатель составил 7,1 миллиарда рублей. В свою очередь недропользователи в 2025 году направили на эти цели 114,5 миллиарда рублей. Весной в Минприроды заявили РИА Новости, что в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку твердых полезных ископаемых увеличатся почти на 21%, до 146,9 миллиарда рублей, в поиск углеводородов - на 3%, до 327,7 миллиарда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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